Ким Чен Ын уволили министра госбезопасности КНДР 1 3.02.2017, 9:59

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Занимавший этот пост с апреля 2012 года Ким Вон Хон считался одной из самых влиятельных фигур в Пхеньяне.

Министр государственной безопасности Северной Кореи Ким Вон Хон был смещен со своего поста и обвинен в коррупции и злоупотреблении властью, сообщает русская служба ВВС со ссылкой на южнокорейские власти.

Согласно информации министерства объединения Южной Кореи, Ким Вон Хон, который считался одним из приближенных лидера КНДР Ким Чен Ына, был смещен со своего поста еще в январе.

Его, по данным Сеула, также обвиняют в том, что сотрудники министерства госбезопасности применяли пытки.

Ким Вон Хон, который занимал пост министра госбезопасности с апреля 2012 года, считался одной из самых влиятельных фигур в правительстве Северной Кореи. Также известно, что он некоторое время возглавлял "регентский совет" при Ким Чен Ыне.

Его считают одним из инициаторов ареста и казни в декабре 2013 года - дяди северокорейского лидера Ким Чен Ына. Чан Сон Тхэк, которого обвинили в коррупции, развратном поведении, контрреволюционной деятельности и употреблении наркотиков, был казнен по приговору суда за попытку свержения власти.

В июле прошлого года власти Южной Кореи сообщали, что в КНДР был казнен вице-премьер по вопросам образования Ким Ён Чжин, а министр, отвечавший за политику в отношении Южной Кореи, Ким Ён Чхоль, и заместитель отдела пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Че Хи были отправлены на перевоспитание.