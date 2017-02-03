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В Минске Porsche сбил на переходе женщину

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  • 3.02.2017, 10:15
Фото: tut.by

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

Смертельный наезд произошел 3 февраля, около 07.50, на столичной улице Заборского. Об этом tut.by рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

По предварительной информации, 38-летний водитель Porsche ехал со стороны улицы Сторожевской в направлении улицы Богдановича и совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.


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