Роналду стал самыс богатым спортсменом в мире по версии Forbes 1 3.02.2017, 10:24

В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Первое место занял форвард «Реала» Криштиану Роналду – 88 миллионов долларов (56 млн доходы в клубе + 32 млн реклама).

На второй позиции находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 81,4 млн (53,4 + 28).

Третье место в списке занял баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 (23,2 + 54).

У форварда «Барселоны» Неймара – 21-я позиция (37,5 млн долларов).

23. Златан Ибрагимович («ПСЖ»/«МЮ») – 37,4

25. Гарет Бэйл («Реал») – 35,9

60. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 24,3

80. Бастиан Швайнштайгер («МЮ») – 22,4

83-84. Хамес («Реал») – 22,1

83-84. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 22,1

85. Эден Азар («Челси») – 22