закрыть
3 февраля 2017, пятница, 11:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Роналду стал самыс богатым спортсменом в мире по версии Forbes

1
  • 3.02.2017, 10:24

В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Первое место занял форвард «Реала» Криштиану Роналду – 88 миллионов долларов (56 млн доходы в клубе + 32 млн реклама).

На второй позиции находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 81,4 млн (53,4 + 28).

Третье место в списке занял баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 (23,2 + 54).

У форварда «Барселоны» Неймара – 21-я позиция (37,5 млн долларов).

23. Златан Ибрагимович («ПСЖ»/«МЮ») – 37,4

25. Гарет Бэйл («Реал») – 35,9

60. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 24,3

80. Бастиан Швайнштайгер («МЮ») – 22,4

83-84. Хамес («Реал») – 22,1

83-84. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 22,1

85. Эден Азар («Челси») – 22


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»