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Новый постпред США в ООН: санкции будут действовать, пока Россия не вернет Крым

  • 3.02.2017, 10:30
Никки Хейли

Назначенная Трампом в ООН экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли подчеркнула, что США по-прежнему считают Крым частью Украины.

Новый постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Хейли также обвинила Россию в "агрессивных действиях" на востоке Украины, где в последние несколько дней усилились обстрелы вдоль линии соприкосновения сторон, сообщает русская служба ВВС.

"Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией. Однако катастрофическая ситуация на востоке Украины требует ясного и жесткого осуждения действий России", - сказала Никки Хейли во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН.

Хейли подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему считает Крым частью Украины и призывает Россию положить конец оккупации полуострова.

В середине января администрация Барака Обамы продлила еще на год сакции в отношении России, которые были введены в марте 2014 года после российской аннексии Крыма и затем несколько раз продлевались и расширялись из-за конфликта на востоке Украины. Американские власти неоднократно обвиняли Россию в оказании военной помощи сторонникам самопровозглашенных "народных республик" Донбасса и в прямом военном участии в конфликте на востоке Украины.

В декабре 2016 года Вашингтон объявил о введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Власти США обвинили Россию в организации кибератак на американские политические структуры.

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США было много сообщений о том, что он собирается снять с России санкции. В одном из интервью Трамп, который заявляет о желании улучшить отношения с Россией, связывал такой шаг с возможной договоренностью о сокращении ядерного арсенала. Однако затем он пообещал не снимать с России санкции в ближайшее время.


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