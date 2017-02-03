У белорусов накопилось 600 тонн старых денег 3.02.2017, 10:41

А что с ними будут делать теперь?

Вот уже больше месяца белорусы обходятся только новыми деньгами. Белорусы постепенно сдают остатки купюр образца 2000 года, а хранилища Нацбанка пополняются миллионами старых денег. Регулятор рассказал onliner.by про их дальнейшую судьбу.

— Поступившие в Нацбанк купюры 2000 года пересчитывают и проверяют на подлинность и платежность, — объяснили в пресс-службе регулятора. — После чего купюры уничтожаются. Уничтожение банкнот осуществляется путем их измельчения с последующей утилизацией.

Посмотреть на то, как именно утилизируются старые деньги, журналистам не разрешили: государственная тайна. Правда, журналисты распаковали сувенирные «шайбы» от Нацбанка, которые периодически вручают на пресс-конференциях. Вот так выглядят измельченные деньги старого образца.

К слову, слухи о том, что измельченные купюры добавляют в асфальт, в Нацбанке опровергли.

Всего за семь месяцев с момента деноминации Нацбанк уничтожил чуть меньше трети от количества всех старых купюр — 180 миллионов экземпляров. Это около 60% от поступившей в хранилища банка старой наличности (всего в хранилища Нацбанка поступило 58% от количества банкнот, которые были в обращении до деноминации).

— Дальнейшее уничтожение банкнот образца 2000 года осуществляется исходя из технических возможностей Национального банка, — добавил регулятор. — Процесс уничтожения будет завершен после поступления в Национальный банк последней банкноты образца 2000 года.

По данным на 1 февраля, регулятор изъял из обращения вне своих касс практически все банкноты крупных номиналов (50, 100 и 200 тысяч), 72% — средних (5,10 и 20 тысяч) и только 35% банкнот мелких номиналов (100, 500 и 1000 рублей).

Напомним, старые деньги станут недействительными с 1 января 2022 года (до этого времени их можно будет обменять либо в кассах банков (до 1 января 2019 года), либо в кассах Нацбанка).