закрыть
3 февраля 2017, пятница, 11:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

У белорусов накопилось 600 тонн старых денег

  • 3.02.2017, 10:41

А что с ними будут делать теперь?

Вот уже больше месяца белорусы обходятся только новыми деньгами. Белорусы постепенно сдают остатки купюр образца 2000 года, а хранилища Нацбанка пополняются миллионами старых денег. Регулятор рассказал onliner.by про их дальнейшую судьбу.

— Поступившие в Нацбанк купюры 2000 года пересчитывают и проверяют на подлинность и платежность, — объяснили в пресс-службе регулятора. — После чего купюры уничтожаются. Уничтожение банкнот осуществляется путем их измельчения с последующей утилизацией.

Посмотреть на то, как именно утилизируются старые деньги, журналистам не разрешили: государственная тайна. Правда, журналисты распаковали сувенирные «шайбы» от Нацбанка, которые периодически вручают на пресс-конференциях. Вот так выглядят измельченные деньги старого образца.

К слову, слухи о том, что измельченные купюры добавляют в асфальт, в Нацбанке опровергли.

Всего за семь месяцев с момента деноминации Нацбанк уничтожил чуть меньше трети от количества всех старых купюр — 180 миллионов экземпляров. Это около 60% от поступившей в хранилища банка старой наличности (всего в хранилища Нацбанка поступило 58% от количества банкнот, которые были в обращении до деноминации).

— Дальнейшее уничтожение банкнот образца 2000 года осуществляется исходя из технических возможностей Национального банка, — добавил регулятор. — Процесс уничтожения будет завершен после поступления в Национальный банк последней банкноты образца 2000 года.

По данным на 1 февраля, регулятор изъял из обращения вне своих касс практически все банкноты крупных номиналов (50, 100 и 200 тысяч), 72% — средних (5,10 и 20 тысяч) и только 35% банкнот мелких номиналов (100, 500 и 1000 рублей).

Напомним, старые деньги станут недействительными с 1 января 2022 года (до этого времени их можно будет обменять либо в кассах банков (до 1 января 2019 года), либо в кассах Нацбанка).


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»