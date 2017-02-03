Мировые цены на нефть растут 3.02.2017, 10:57

На Лондонской бирже цена на нефть марки Brent поднялась до $56,82 за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет gazeta.ru.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,64%, до $53,88 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись на 0,26%, до $56,82 за баррель.