Диктатор назвал какие предприятия хочет «отжать» Россия 24 3.02.2017, 15:31

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По словам Лукашенко, РФ душит экономику Беларуси через предприятия.

Множество претензий к российскому руководству высказал белорусский правитель 3 февраля на встрече с представителями СМИ и экспертами, отвечая на вопрос об экономической интеграции и интеграционных инициативах как в рамках «союзного государства», так и Евразийского экономического союза. При этом он оттолкнулся от тезиса, что «экономика Беларуси — это финишное производство Советского Союза», и необходимости тесных кооперационных связей с Россией, сообщает БелаПАН.

По словам Лукашенко, он предлагал российской стороне «оберегать лучшие предприятия», не создавать «альтернативные предприятия» в России. «Слава Богу, не создают, это не так просто», — добавил белорусский правитель. Делать это незачем, уверен он.

В качестве примера Лукашенко привел ОАО «БелАЗ», продукция которого «всех удовлетворяет». «Тем более что в БелАЗе 60% российского, в МТЗ — более 65% российских комплектующих», — сказал он.

По словам диктатора, белорусские предприятия сотрудничают с российскими, где работает более 10 миллионов человек.

«Так чья в Беларуси экономика? Российская в том числе. Я часто Путину говорю, слушай, если «ляснет» наша экономика, ну как минимум 10 миллионов проблем появится у тебя и у предприятий. Так помогать, если мы едины, хотя бы кредитами, я не говорю субсидировать. Кредит дать этим предприятиям, чтобы они работали», — считает Лукашенко.

На самом деле, как заявил белорусский правитель, происходит «удушение экономики через предприятия». В качестве примера он привел Минский автомобильный завод и КамАЗ, а цифры зачитал вице-премьер Владимир Семашко. По его информации, МАЗ платит за 1 тыс. кубометров газа 278,6 доллара, КамАЗ — 65; за электроэнергию: МАЗ — 11,7 цента за 1 кВт•ч, КамАЗ — 2,8. «А добавьте к этому субсидирование из бюджета. Это равные условия?» — возмущен Лукашенко.

Следующие примеры, по словам президента, это желание России «почти бесплатно» приобрести «Интеграл», МЗКТ, «Пеленг», «Гродно-Азот» и присоединить МАЗ к КамАЗу. При этом, как отметил Лукашенко, российская сторона не дает гарантий, что в их развитие будут вложены средства, обеспечено увеличение поступлений в бюджет, сохранены трудовые коллективы и зарплата, под продукцию имеются новые рынки. «Так зачем мне тогда с вами иметь дело? Обида (с российской стороны)», — констатировал диктатор.

«И я думаю, у меня просят за бесплатно отдать высокотехнологичные предприятия. Это по-братски? Это порядочно?» — недоумевает Лукашенко.

Касаясь МАЗа и КамАЗа, он отметил, что не против кооперации. «Цена? Готовы продать по дешевке. Объединить. Но я боюсь, чтобы из МАЗа моего… он не превратился в какой-то цешок, цех, где будут гайки делать. Но мы это гаечное производство на МАЗе уже прошли», — заявил диктатор.

«Так мы и не отдали эти предприятия, — продолжил он. — Ну вот, надо счеты свести. Не получится. Я не хочу нагнетать обстановку, но вы должны понимать: мы выживем. Я в этом просто уверен. Но если мы разойдемся, если между нами образуется бездна, ее потом засыпать, выровнять — уйдут десятилетия».

Еще один пример отношения России к белорусской экономике касался восстановленного и модернизированного минского ОАО «Камволь», которое производило ткани для силовых структур РФ и свободно конкурировало. «Сейчас российское правительство принимает решение: белорусские ткани — иностранные. То есть, нас фактически выкинули из рынка», — констатировал Лукашенко.

«Вы не можете конкурировать — вы нас выкидываете с рынка, причем в наглую, нарушая все межправительственные соглашения. Мы обратились в Евразийскую экономическую комиссию. Они (правительство РФ) просто отмахнулись от этой комиссии. Вот так они исполняют обязательства», — с сожалением сказал Лукашенко. Таких примеров, по его словам, можно привести немало.

«Вы воюете со своим народом, — заявил диктатор, обращаясь, по-видимому, к руководству России. — Зачем вы это делаете, нам до сих пор непонятно».

Лукашенко уверен, что российское руководство прячет от населения информацию о том, что происходит в Беларуси. «Цитирую одного большого человека в России. Когда я ему задал вопрос: «Зачем вы это делаете?» — он крутился, крутился и говорит: «Александр Григорьевич, слишком высокий градус Беларуси и вас лично в России и в регионах тоже. Надо немножко опустить». «Это неправильно, — уверен белорусский правитель. — Я не претендую ни на что российское. И это невозможно», — констатировал Лукашенко.