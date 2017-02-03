закрыть
4 февраля 2017, суббота, 1:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Диктатор назвал какие предприятия хочет «отжать» Россия

24
  • 3.02.2017, 15:31
  • 1,127

По словам Лукашенко, РФ душит экономику Беларуси через предприятия.

Множество претензий к российскому руководству высказал белорусский правитель 3 февраля на встрече с представителями СМИ и экспертами, отвечая на вопрос об экономической интеграции и интеграционных инициативах как в рамках «союзного государства», так и Евразийского экономического союза. При этом он оттолкнулся от тезиса, что «экономика Беларуси — это финишное производство Советского Союза», и необходимости тесных кооперационных связей с Россией, сообщает БелаПАН.

По словам Лукашенко, он предлагал российской стороне «оберегать лучшие предприятия», не создавать «альтернативные предприятия» в России. «Слава Богу, не создают, это не так просто», — добавил белорусский правитель. Делать это незачем, уверен он.

В качестве примера Лукашенко привел ОАО «БелАЗ», продукция которого «всех удовлетворяет». «Тем более что в БелАЗе 60% российского, в МТЗ — более 65% российских комплектующих», — сказал он.

По словам диктатора, белорусские предприятия сотрудничают с российскими, где работает более 10 миллионов человек.

«Так чья в Беларуси экономика? Российская в том числе. Я часто Путину говорю, слушай, если «ляснет» наша экономика, ну как минимум 10 миллионов проблем появится у тебя и у предприятий. Так помогать, если мы едины, хотя бы кредитами, я не говорю субсидировать. Кредит дать этим предприятиям, чтобы они работали», — считает Лукашенко.

На самом деле, как заявил белорусский правитель, происходит «удушение экономики через предприятия». В качестве примера он привел Минский автомобильный завод и КамАЗ, а цифры зачитал вице-премьер Владимир Семашко. По его информации, МАЗ платит за 1 тыс. кубометров газа 278,6 доллара, КамАЗ — 65; за электроэнергию: МАЗ — 11,7 цента за 1 кВт•ч, КамАЗ — 2,8. «А добавьте к этому субсидирование из бюджета. Это равные условия?» — возмущен Лукашенко.

Следующие примеры, по словам президента, это желание России «почти бесплатно» приобрести «Интеграл», МЗКТ, «Пеленг», «Гродно-Азот» и присоединить МАЗ к КамАЗу. При этом, как отметил Лукашенко, российская сторона не дает гарантий, что в их развитие будут вложены средства, обеспечено увеличение поступлений в бюджет, сохранены трудовые коллективы и зарплата, под продукцию имеются новые рынки. «Так зачем мне тогда с вами иметь дело? Обида (с российской стороны)», — констатировал диктатор.

«И я думаю, у меня просят за бесплатно отдать высокотехнологичные предприятия. Это по-братски? Это порядочно?» — недоумевает Лукашенко.

Касаясь МАЗа и КамАЗа, он отметил, что не против кооперации. «Цена? Готовы продать по дешевке. Объединить. Но я боюсь, чтобы из МАЗа моего… он не превратился в какой-то цешок, цех, где будут гайки делать. Но мы это гаечное производство на МАЗе уже прошли», — заявил диктатор.

«Так мы и не отдали эти предприятия, — продолжил он. — Ну вот, надо счеты свести. Не получится. Я не хочу нагнетать обстановку, но вы должны понимать: мы выживем. Я в этом просто уверен. Но если мы разойдемся, если между нами образуется бездна, ее потом засыпать, выровнять — уйдут десятилетия».

Еще один пример отношения России к белорусской экономике касался восстановленного и модернизированного минского ОАО «Камволь», которое производило ткани для силовых структур РФ и свободно конкурировало. «Сейчас российское правительство принимает решение: белорусские ткани — иностранные. То есть, нас фактически выкинули из рынка», — констатировал Лукашенко.

«Вы не можете конкурировать — вы нас выкидываете с рынка, причем в наглую, нарушая все межправительственные соглашения. Мы обратились в Евразийскую экономическую комиссию. Они (правительство РФ) просто отмахнулись от этой комиссии. Вот так они исполняют обязательства», — с сожалением сказал Лукашенко. Таких примеров, по его словам, можно привести немало.

«Вы воюете со своим народом, — заявил диктатор, обращаясь, по-видимому, к руководству России. — Зачем вы это делаете, нам до сих пор непонятно».

Лукашенко уверен, что российское руководство прячет от населения информацию о том, что происходит в Беларуси. «Цитирую одного большого человека в России. Когда я ему задал вопрос: «Зачем вы это делаете?» — он крутился, крутился и говорит: «Александр Григорьевич, слишком высокий градус Беларуси и вас лично в России и в регионах тоже. Надо немножко опустить». «Это неправильно, — уверен белорусский правитель. — Я не претендую ни на что российское. И это невозможно», — констатировал Лукашенко.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»