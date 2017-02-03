На Мальте начал работу саммит 28 стран ЕС 3.02.2017, 15:42

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Фото: PAP/Radek Pietruszka

Главные темы для обсуждения - миграционная волна из стран Ближнего Востока и Африки, а также будущее ЕС.

Утренняя сессия начавшегося 3 февраля неформального саммита Евросоюза на Мальте касалась, главным образом, обсуждения вопроса средиземноморского пути мигрантов, прибывающих в Европу, сообщает «Радио Польша».

Глава Европейского совета Дональд Туск обратил внимание, что перед лицом дестабилизации ситуации в восточном бассейне Средиземного моря необходимо противостоять волне мигрантов в центральной части акватории. Дональд Туск также отметил важное значение стабилизации ситуации в Ливии и ее регионе, откуда прибывает больше всего иностранцев.

На повестке дня саммита на Мальте также стоит вопрос будущего Европейского союза, в том числе в контексте приближающейся 60-й годовщины подписания Римского договора.

В саммите принимает участие премьер-министр Польши Беата Шидло. По ее словам, лидеры стран-членов ЕС должны решить, как сделать так, чтобы Европа соответствовала ожиданиям своих граждан, а не узких политических элит.

На встрече в Валлетте присутствуют главы всех 28-ми стран ЕС. Накануне, 2 февраля Риме премьер-министр Италии Паоло Джентильони и глава правительства Ливии Файез аль-Сарраджподписали двустороннее соглашение по мигрантам.