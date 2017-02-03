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Играющая на синтезаторе курица стала звездой Сети

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  • 3.02.2017, 16:04
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Талантливая птица умеет исполнять музыку в паре с человеком.

18-месячная курица по кличке Йокгу живет в Джермантауне (Мэриленд, США), и с самого раннего возраста ее хозяин пытался научить ее играть на различных музыкальных инструментах, пишет 120.su.

Как правило, все музицирование кур сводится к тому, что они просто долбят случайным образом по клавишам, поэтому Шеннон Майерс задумался над способом научить свою ручную птицу играть реальные мелодии.

Сложно поверить, но весь процесс обучения составил всего около двух недель. Йокгу училась клевать клавиши, которые подсвечивались индикатором, и за каждую правильную клавишу получала угощение.

Более того, талантливая курица умеет исполнять музыку в паре с человеком, и честно говоря, это звучит намного лучше, чем иная «какофония», которую несчастным родителям приходится выслушивать на музыкальных концертах своих детей.


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