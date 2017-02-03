Диктатор о российской военной базе: Я просил у Путина 20 самолетов, а он давал только 10 21 3.02.2017, 16:33

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Лукашенко признался, что он вовсе не был против авиабазы РФ под Бобруйском.

Об этом диктатор заявил сегодня на пресс-конференции «Большой разговор», комментируя прибытие российских войск в Беларусь летом этого года, сообщает БелаПАН.

"Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска, — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют лагерь, там будет мизер боевых припасов — только чтобы отстрелять по мишеням, остальное — холостые боеприпасы. Все под контролем", — заверил Лукашенко.

Он отметил, что предложил Владимиру Путину проводить совместные военные учения раз в два года — по очереди в России и Беларуси. "Настало наше время, и мы примем эти учения. Это будут открытые учения, мы пригласим всех", — подчеркнул диктатор.

Лукашенко вспомнил и об российской военной авиабазе. "Да бросьте вы. Кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске? Я Путину говорю: надо воссоздавать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали, зачем 10 самолетов? Вы дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах, вы нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка. Нет", — сказал диктатор.

По словам Лукашенко, в современной войне самолет способен вести 10 минут боя. "Он взлетел, и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы ПВО. У нас даже в Беларуси: ты взлетел где-то за 200 километров, мы тебя видим, и твоя жизнь сочтена. И потом, что такое аэродром на переднем крае театра военных действий? Не дай бог война, две ракеты на взлетно-посадочной полосе — ни один самолет не взлетит. Зачем их сюда?" — сказал он.

Время подлета самолетов из Смоленска — четыре минуты, добавил Лукашенко. По его словам, и Владимир Путин во время обсуждения этого вопроса согласился с тем, что российская база в Беларуси не нужна. "Зачем тогда перед президентскими выборами, когда вроде бы какие-то телодвижения с Западом пошли, мы базу здесь хотим? Так не базу, а 10 или 20 самолетов посадить хотели — это демонстрация. Она нам нужна, эта демонстрация? Нет. У нас своих хватает таких самолетов, но если еще 20 вы сюда перебросите, нет вопросов", — отметил Лукашенко.

Он также сообщил, что накануне чемпионата мира по хоккею в 2014 году Беларусь предложила России направить сюда звено истребителей для совместного обеспечения безопасности. "Они перегнали четыре самолета в Барановичи, россияне в Беларуси отработали. Я думал: отработали, и хорошо, оставят эти самолеты. Нет, забрали, давай базу. Зачем? Все уже отработано, все нормально с точки зрения военных, пусть служат дальше — русский человек и белорус в одном самолете. Нет, забрали — давай базу", — сказал Лукашенко. Это предложение было не военным, считает он.