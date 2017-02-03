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Через интернет стали распространять фальшивые «письма счастья»

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  • 3.02.2017, 16:55
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Фото: bymedia

В УГАИ МВД рассказали, как реагировать на странные письма.

Водители знают, что такое «письмо счастья». Приходит бумага: постановление о привлечении к административной ответственности. Превысил скорость, попал на камеру, получил письмо — уплатил штраф, пишет onliner.by. А что делать, если приходит письмо на электронный ящик, где в странной форме уведомляют о некоем «грубом нарушении»?

В один из банков пришло письмо. В этом письме сообщается следующее: «Автомобиль, принадлежащий Вашей компании, грубо нарушил п. 17 ч. 1 ПДД. Превышение скорости составляет 52 км/ч». Организацию уведомляют, что в течение трех дней нужно оплатить штраф. Текст письма вызывает сомнения, но еще более странной выглядит подпись — УВД ГАИ: организации с таким названием либо такой с аббревиатурой в Беларуси не существует.

Кстати, ч. 1 п. 17 ПДД, нарушение которой вменяют адресату письма, никак не связана со скоростным режимом. Она обязывает пешеходов двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии — по обочине. Про скорость ни слова.

Как же реагировать на такое письмо?

В УГАИ МВД Беларуси говорят однозначно: ничего по таким письмам оплачивать не надо.

Данное письмо не имеет никакого отношения к ГАИ. Более того, составлено оно с ошибками. Это не официальный документ, не постановление, — подчеркнул старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей. — В случае получения такого письма адресату следует обратиться в органы внутренних дел. Будет проведена проверка.

Напомним, что официальные постановления содержат сведения о лице, которое привлекается к административной ответственности, его автомобиле, совершенном нарушении. Этот документ заверен подписью должностного лица.


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