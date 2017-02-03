7 часов без перерыва и туалета 111 3.02.2017, 16:57

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Фото: БелТА

На встрече с Лукашенко людей более 7 часов держали без перерыва, но обещали после накормить и напоить.

Диктатор говорил более 7 часов, побив рекорд Фиделя Кастро, поставленный им в 1986 году на съезде Кубинской коммунистической партии. Из зала никто не выходил. Пользователи соцсетей интересуются, как сам Лукашенко и присутствующая публика может столько времени не выходить даже в туалет?

Люди шутят, что вопрос «Можно выйти?» может стать самым острым на этой «дискуссии», во время которой диктатору не было задано острых вопросов, передает Charter97.org.

Лукашенко пообещал всем присутствующим, что после их накормят и даже угостят спиртным.

«Я лично прошу принести несколько бутылок, а то если Середич (главный редактор газеты «Народная воля» - прим. ред.) не выпьет здесь рюмку — труба будет», - сказал он.