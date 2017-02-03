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Загадка на выходные: Справитесь ли вы с задачкой для белорусского шестиклассника?

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  • 3.02.2017, 17:13
  • 15,544

Эту задачу решают в шестом классе белорусских школ как часть темы «Множество».

Портал tut.by опубликовал очередное задание на логику.

На олимпиаде по математике председатель жюри провел опрос, чтобы узнать, кто из 40 участников решил задачи А, B и С. Результаты опроса оказались таковы: задачу А решили 25 учащихся, задачу В — 22, задачу С — 22, задачу А или В решили 35 учеников, А или С — 32, В или С — 31, все три задачи решили 10 учащихся. Сколько участников олимпиады решили только одну задачу? Сколько участников не решили ни одной из трех задач?


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