закрыть
4 февраля 2017, суббота, 1:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус Егор Герасимов сравнял счет с Румынией в матче Кубка Дэвиса

  • 3.02.2017, 17:28
  • 7,816
Егор Герасимов

Во втором одиночном поединке белорусский теннисист сумел обыграть лидера румынской команды Мариуса Копилу.

После первого игрового дня матча I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии счет равный - 1:1.

Во втором одиночном поединке белорус Егор Герасимов (341-й номер мирового рейтинга) сумел обыграть лидера румынской команды Мариуса Копилу (129) - 6:3, 6:4, 6:4, передает БелТА.

В первом одиночном поединке на корте минского Дворца тенниса белорус Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) уступил Адриану Унгуру (313) - 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.

В субботу, 4 февраля, в 13.00 начнется парная встреча. У хозяев на нее заявлены Максим Мирный и Егор Герасимов, которым будет противостоять румынский тандем Хория Текау / Николай Фрунза.

Закончится матч 5 февраля двумя одиночными играми: Илья Ивашко - Мариус Копил, Егор Герасимов - Адриан Унгур. Капитаны команды Владимир Волчков и Андрей Павел могут произвести замены.

Победитель матча Беларусь - Румыния в следующем раунде в сентября встретится с теннисистами Австрии.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»