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Денис Шунто: В прошлом году на нужды клуба потратили $470 тысяч

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  • 3.02.2017, 18:07
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Денис Шунто
Фото: bolshoi.by

Руководитель ФК «Крумкачы» назвал бюджет клуба.

– Изменится ли бюджет клуба?

– В прошлом году на нужды клуба потратили 470 тысяч долларов, в следующем сезоне нужно найти примерно такую же сумму.

– «Крумкачы» интересны спонсорам?

– Есть один негативный момент, который мы создали сами себе, когда на финише команда играла не очень удачно. Это снизило и интерес потенциальных спонсоров к клубу, потому что чудесный старт открывал куда большие перспективы.

– Минувший сезон показал, что у клуба «Крумкачы» очень преданные болельщики. Чем порадуете их в этом году?

– Мы готовим очень много шикарных сюрпризов, но пока что не буду раскрывать карты. Надеюсь, что в свое время поклонники оценят наши инициативы, – сказал by.tribuna.com Денис Шунто.


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