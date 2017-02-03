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Романов с балериной

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  • Илья Мильштейн, graniru.org
  • 3.02.2017, 18:20
  • 24,059
Илья Мильштейн
Фото: snob.ru

Сложную, но и соблазнительную проблему призваны решить прокуроры!

Кто же он все-таки был - Николай Александрович Романов, последний российский император? На сей счет имеется много разных точек зрения, но мы сегодня обсудим две. Царь являлся эффективным менеджером и "умнейшим человеком". Государь был страстотерпцем, а по смерти стал святым, причем "одним из самых почитаемых... в нашей церкви". Согласитесь, это очень разные образы - мудрый успешный политик и мученик за веру, - и надо бы в них разобраться. Рано или поздно. Хотя бы через 99 лет после его гибели.

Есть надежда, что скоро разберутся.

Дело в том, что данная проблема уже несколько месяцев занимает генпрокурора Чайку и его подчиненных, а им доводилось решать задачи и покрупней. Вплоть до высшей меры наказания. Да и методика наработана. Психологический портрет подозреваемого в тех или иных действиях, включая дискредитацию либо возвеличивание царя, круг знакомств, наличие алиби или отягчающих обстоятельств. Свидетельские показания.

Правда, в исторической науке фигура Николая особых споров не вызывает. Неплохой человек, слабый недальновидный политик, жертва предательства, персонаж безусловно трагический... Однако почему бы и не пересмотреть прежние оценки, если условия позволяют? Шутка ли, сама Генпрокуратура РФ вовлечена в эти диспуты.

О том, что царь Николай II был совсем не тем, за кого его выдают историки и архивные документы, еще два с лишним года назад говорил режиссер Алексей Учитель. Он к тому времени давно уже подписал знаменитое обращение в поддержку Путина, присоединившего Крым к России, получил госфинансирование на съемки фильма про цесаревича и балерину и восхвалял героя в газетном интервью. Рассчитывая при этом завершить съемки в 2015 году и совсем не догадываясь о том, что вместе с Крымом в Россию приплывет одна прокурорша, которая станет депутатшей и вступит с ним в полемику. И дискуссия развернется с такой силой, что под угрозой окажется и сам режиссер, и кинотеатры, в которых будет демонстрироваться это до сих пор не завершенное кино. Вообразите себе, очаги культуры будут преданы огню толпами разъяренных сторонников альтернативной биографии императора Николая.

Суть спора заключается в том, что, по мнению Учителя, у эффективного царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша, обосновавшись в родной гавани и взревновав царя к режиссеру, сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог, понимаете ли, канонизированный РПЦ святой спать с балериной Матильдой и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу. Пылая праведной любовью к Николаю, она еще в День Победы над фашистами выходила с иконой царя, а в ноябре уже тревожила Чайку депутатским запросом. От своего имени и по поручению активистов движения "Царский крест", посчитавших фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры".

Что же касается Алексея Учителя, то он эти обвинения отвергал. Тему святости современный режиссер обходил, обличения же называл "смехотворными", что следовало понимать двояко. С одной стороны, свободу слова у нас пока никто не отменял, особенно для тех мастеров культуры, которые радовались возвращению Крыма в состав России. С другой стороны, видно было, что у художника все схвачено: кино про Романова и Кшесинскую спонсировали Минкульт и сам Гергиев.

Правда, Кремль от скандала дистанцировался, но это означало лишь, что Учитель сможет безнаказанно доснять свою картину. А от Поклонской между тем дистанцировались единоросы, и ходили даже слухи, что утомленные активностью экс-прокурорши соратники по партии настоятельно просили ее умолкнуть. И она, как бы подчиняясь приказу, ненадолго умерила активность, но вот недавно снова возвысила голос против святотатца Учителя, в защиту оклеветанной России и ее последнего самодержца.

Узнав, что ей отказано по итогам проверки первого запроса, Поклонская обратилась к Чайке повторно, употребляя при этом такие страшноватые в женских устах слова, как "блуд" и даже "порно-роль". После чего не выдержал уже и художник, направляющий ныне в Генпрокуратуру сразу два заявления. Насчет Поклонской, которая, как можно понять, реально достала постановщика, и относительно тех неравнодушных граждан, которые намереваются поджигать кинотеатры.

Короче, перед прокурорами стоит такая задача. Или царь был очень умный и жил с Матильдой Кшесинской - и тогда, вне всякого сомнения, грядущих поджигателей и их предводительницу надо сурово покарать. Или царь был святой и близко не подходил ни к каким балеринам в течение всей своей жизни - и тут уж надо наказывать за клевету режиссера с его спонсорами, да и немца не худо бы привлечь. Причем, что интересно, в обоих случаях преступников следует судить по тем же самым статьям, по которым у нас сажают за экстремизм и за возбуждение ненависти по признаку принадлежности к социальной группе. Только в первом случае это будет группа поклонников царя-реформатора и его любовницы, а во втором - группа негодующих верующих, отрицающих связь монарха с танцовщицей.

Сложную, но и соблазнительную проблему призваны решить прокуроры! А третьего, в сущности, не дано, поскольку исторической науке в наши времена, как известно, верят одни только мрази конченые. История в России дискредитирована самой современностью, которая упорно изыскивает и находит в прошлом сплошь героические образы и подвиги, и в этом непримиримом конфликте прекрасного с ослепительным несчастному царю остаются лишь две роли. Героя-любовника и святого героя-мученика. Они единоборствуют в поединке Учителя с Поклонской, пусть бесконечно далекие от личности убиенного императора, но до того схожие между собой, что прямо не знаешь, кому отдать предпочтение. Кого выбрать - Учителя с Кшесинской или Поклонскую с иконой? И как их отличить - пожар любви от пламенной канистры с бензином?

Стражам закона не позавидуешь, но и без них в этом деле никак не обойтись, правда же? Без них уже мало что решается в стране, вот и с царем закавыка вышла. Дождемся окончательного приговора.

Илья Мильштейн, graniru.org


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