Создатели символа «Евровидения-2017» рассказали о его смысле 2 3.02.2017, 18:36

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Авторы символа «Евровидения-2017» выпустили видео, которое поясняет его значение.

Ролик был опубликован на странице агентства Banda Agency, которое является одним из разработчиков логотипа, передает РБК.

Banda Agency совместно с агентством Republique разработали символ, представляющий собой «современную интерпретацию» традиционных для украинской культуры бус намысто. По словам авторов, эмблема объединяет в себе «много разных характеров». Зрителям предлагают «задействовать воображение», чтобы увидеть, что в символе заложено намного больше, чем кажется.

Как ранее сообщал соучредитель Republique Денис Герасько, при работе над логотипом авторы ставили перед собой цель «вывести образ традиционных для украинской культуры бус на другой уровень, сделать его понятным для новой аудитории».

В конце января украинский «Перший канал» объявил слоган, под которым пройдет музыкальный конкурс «Евровидение-2017». Им стала фраза Celebrate Diversity, что можно перевести как «уважайте многообразие». Смысл слогана, по словам исполнительного директора конкурса Йона Ола Санда, заключается в «объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет, и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными».