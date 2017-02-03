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Против 14 предприятий Витебской области возбуждены уголовные дела

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  • 3.02.2017, 18:49
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Силовики взялись за предприятия Витебщины.

Почти 20% проверок КГК Витебской области в прошлом году были совместными с правоохранительным блоком и привели к возбуждению уголовных дел. Об этом сообщил сегодня на коллегии КГК Витебской области его председатель Вадим Зарянкин, передает БелТА.

В 2016 году на основе информации о возможных экономических преступлениях проведено 14 (почти 20% от общего количества) значимых для региона совместных проверок с подразделениями КГБ, МВД, УВД облисполкома, и это не считая совместных проверок с финансовой милицией КГК. Уже в ходе мероприятий возбуждены уголовные дела, сумма выявленного вреда составила более Br10 млн.

"Вскрыты преступные деяния в ОАО "Полоцк-Стекловолокно", где "зарыли" более Br9,7 млн на очистные сооружения, которые до сих пор не работают. На ряде сельхозпредприятий установлены факты незаконного получения средств якобы на строительство молочно-товарных ферм, еще на одном - грубые нарушения законодательства при осуществлении закупок за бюджетные деньги. В отношении руководителей организаций возбуждены уголовные дела. Проведение таких совместных проверок при наличии у правоохранительных органов сведений о возможных резонансных коррупционных нарушениях позволяет эффективно и точечно без тотального контроля противодействовать экономическим преступлениям", - подчеркнул Вадим Зарянкин.

Также в 2017 году будет усилено взаимодействие комитета с органами прокуратуры, особенно в вопросах контроля за реализацией госпрограмм и важнейших инвестпроектов, проведением госзакупок. Для этого сформирован план совместных контрольных мероприятий. И Вадим Зарянкин особо отметил роль двух региональных ведомств в регламентации деятельности контролирующих и надзорных органов: от выдачи предписаний до реализации материалов проверок. "Планируем усилить эту работу. В 2016 году совместными усилиями смогли снизить количество надзорных проверок. Эти проверки МЧС, санэпидемслужбы и стройнадзора, которые преобладают в общем объеме, часто бывают необоснованными, повторными. Мы эти хождения прекратили. Но это только начало пути", - отметил Вадим Зарянкин.

В целом в предстоящий период работа КГК будет сосредоточен на мероприятиях плана программы первоочередных мер в различных сферах. Важнейшим приоритетом становится смещение акцентов со всеобщего контроля на отдельные наиболее уязвимые, болевые точки народного хозяйства страны через проведение комплексных проверок. Внимание будет направлено на те области и объекты, где вращаются большие финансовые потоки, есть риски или признаки финансовых нарушений, в первую очередь с целью их предотвращения. Каждый затраченный из бюджета рубль будет рассматриваться через призму эффективности его отдачи в перспективе, заключил председатель КГК Витебской области.


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