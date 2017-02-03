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Ермошина: Экономлю как могу - поеду в Испанию

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  • 3.02.2017, 19:01
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Очередные откровения от одиозной фальсификаторши выборов.

Своими откровениями из жизни глава ЦИК Лидия Ермошина поделилась с «Еврорадио».

Мой путь — юрисконсульт, управляющий делами горисполкома, пенсия

- А если бы не то предложение, как сложилась бы ваша судьба? Нет сожаления, что случилось все так, а не иначе?

- Сначала работала бы юрисконсультом Бобруйского горисполкома, потом, после ухода предшественницы на пенсию, стала бы управляющим делами, а потом с этой должности ушла бы на пенсию и я. Вот, собственно говоря, мой путь — все очень просто. Что вы улыбаетесь? Управляющий делами — это уровень заместителя председателя исполкома, и это вполне нормальная по статусу должность для местного уровня! Это та категория должностей, о которых говорят, что лучше быть головой у мухи! Никогда и ни о чем не жалею. К тому же я всегда могу в Бобруйск вернуться — на пенсии.

- А на пенсию когда?

- Мой срок полномочий — 5 лет в должности. Ну а дальше все будет определять мое собственное здоровье и прежде всего — возможность работать. По крайней мере, так сказал руководитель государства.

За коттедж в Дроздах я плачу 230 рублей коммуналки — 33% своей зарплаты!

- Коттедж в Дроздах, где вы сейчас живете, вам не принадлежит?

- Это служебное жилье. За которое я, кстати, плачу немаленькую квартплату, сама убираю, сама стираю постельное белье...

- Немаленькая квартплата — это сколько?

- Несмотря на то, что зимой мы платим 50% за газ, за последний месяц я заплатила 230 рублей. Это немало, старыми это 2 миллиона 300 тысяч! Зимой я использую примерно тысячу кубометров газа, а самое большое в квартплате — именно стоимость газа.

- Пойдете на пенсию, служебное жилье в Дроздах заберут — где жить будете?

- Перееду в свой дом. У меня же есть и собственный дом — теперь там сын живет, ухаживает за ним. Нам там хватит места двоим. Я туда на выходные хожу: убираю там, летом цветы разные...

- Могли бы и грядки какие…

- Могла бы, но там все очень плохо растет. Когда-то, в былые времена, когда я еще замужем была, мы сажали, и у нас росли даже кабачки, огурцы. Но лес рядом, роса, земля хоть и неплохая, но неудобренная.

Ходить к соседям в гости в Дроздах не принято

- Есть ли в Дроздах к кому в гости сходить?

- Там это не принято, хотя и случается. Я несколько раз там была в гостях. Бывает, пойдёшь прогуляться, а тебя зовут: "О, сегодня же Новый год — давайте немножко посидим!". Несколько раз такое было, но в общем это там не очень распространено. Там же не более чем люди, знакомые по службе, но не друзья. Возможно, у некоторых министров жены дружат, и там тогда более тесные контакты.

- За солью вечером есть к кому заскочить при необходимости?

- Как-то никто никогда не приходил... Видимо, нет там проблем с солью. К тому же дома довольно далеко друг от друга — это же не соседняя квартира! Чтобы к кому-то пойти, надо специально одеваться. В общем, магазин там свой есть, правда, работает он только до 20 часов.

- За здоровьем как-то особенно следите — омолаживающие процедуры там?

- У нас на территории есть бассейн, и я три раза в неделю туда хожу. Каждый вечер гуляю обязательно. Я потому и держусь за Дрозды, что там есть возможность гулять и в 10, и в 11 часов вечера — ты в полной безопасности. Так же по улицам (в городе — Прим.) не пойдешь болтаться.

Кроме карьеры я ничем похвастаться не могу, но я осталась нормальным человеком

- Обижались, когда смеялись над вашими словами о женщинах, которым нужно "борщ варить, а не по площадям шастать"?

- Нет, конечно! Да почти во всех анекдотах о взаимоотношениях мужчин и женщин есть фраза про борщ. Это распространенное понятие женских обязанностей. Поэтому фраза и запомнилась, что борщ — синоним красивой фразы "поддерживать домашний очаг". Либо люди без чувства юмора, либо политизированные до такой степени, что они не способны к критическим оценкам происходящих событий и своего поведения, могут эту фразу во что-то возвести. Слава Богу, мы еще не дожили до феминизма, сексизма и других глупостей, которые так портят жизнь западному обывателю. И поэтому большая часть населения относится к моей фразе с улыбкой, юмором и считает ее очень удачной.

Я не люблю феминисток. Более того, считаю, что это люди, у которых либо жизнь не сложилась, либо не очень хорошо с психикой.

- А у вас жизнь сложилась? Чем вы можете похвастаться, кроме хорошей карьеры?

- Ничем больше я похвастаться не могу. Но при этом я осталась нормальным человеком и считаю, что взаимоотношения мужчины и женщины, нормальная семья, нормальная веселая молодость, где много романтики, — это то, что делает человека счастливым. А не политическая борьба за какие-то эфемерные права. Я прожила жизнь традиционную, нормальную для любого человека. И я этим не горжусь — считаю, что это норма. Гордиться тем, что ты женщина, и чего-то требовать — это то же самое, как гордиться тем, что ты родился в среду и поэтому тебе что-то должны за это. Мы совершенно разные: мужчины и женщины. Да, мне нравится, что наши мужчины сохранили романтизм, что они ухаживают. А у феминисток это называется "домогаться"? Слушайте, если бы меня мужчины не домогались в молодости, я считала бы, что прожила несчастную жизнь!

Я экономлю — и лишнего не куплю, и продукты, у которых истек срок годности, стараюсь не выбросить, а использовать

- Снятие с вас запрета на въезд в Евросоюз вы восприняли как восстановление справедливости или как возможность?

- Для меня это возможность. Если ты живешь и можешь планировать себе какие-то интересные поездки, жить становится намного интереснее. И весной, во время отпуска, я хочу поехать в тур по Испании и Португалии. Меня интересуют обе эти страны. Поеду не с индивидуальным туром. Обычно такие туры очень дорогие, а у нас, чиновников, доходы не такие уж и большие. Поэтому коплю и считаю эти денежки, которые пойдут на поездку.

- И какая у вас зарплата?

- Такая же, как у «депутатов» (около 1 тысячи долларов — Еврорадио). Я не хочу плакаться, но если подсчитать, то моя "квартплата" в прошлом месяце составила 33% от моего дохода. В то время как человек со средней зарплатой по стране в 750 рублей платит за, к примеру, двухкомнатную квартиру 80 рублей. Это всего 10% от его заработка. Нет, конечно, у меня в любом случае остается больше, чем у этого человека, но то, что все приходится считать и стараться сделать своими руками, — это есть. Поэтому я и убираю сама, а не прислуга.

- Мы сейчас договоримся до того, что председателю ЦИК приходится экономить на чем только можно!

- Да, я экономлю. Я и лишнего не куплю, и продукты, у которых истек срок годности, стараюсь не выбросить, а использовать. Я прожила до такой степени сложную в материальном плане молодость, что просто не могу выбросить творог, у которого сегодня-вчера закончился срок годности — я обязательно из него сделаю сырники. Если молоко подкисло — это будут блинчики. Я так же, как и все остальные, всегда оглядываюсь. На это.

- А вообще оглядываетесь, когда бываете в городе по своим надобностям?

Лидия Ермошина: Нет. Я уже совершенно спокойно хожу. Просто стараюсь вести себя незаметно, одеваюсь я тоже довольно скромно, поэтому люди не обращают на меня особого внимания.

- А одеваетесь где? Здесь на заказ шьете или уже смогли что-то за границей на акциях приобрести?

- Не знаю, никогда ничего не могла за границей на акции приобрести... И выбор там очень маленький, и ничего дешевого я, в отличие от остальных, не могу купить. Правда, у меня совсем недавно такая возможность появилась, и в прошлом году я что-то в Дрездене себе купила в универмаге, что-то — в Берлине, что-то — в Италии. Обычно здесь себе шью в ателье, ведь если что-то покупать в магазине, то тебе будет встречаться много двойников. Но разные куртки, туфли — все покупаю в обычных магазинах вроде ЦУМа.


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