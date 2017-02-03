Дрифтовавший на площади Победы минчанин: Зачем дрифтовал - объяснить не могу 10 3.02.2017, 19:08

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На суде Кирилл Филипчик признал вину лишь частично.

27-летний минчанин Кирилл Филипчик, который дрифтовал на площади Победы, предстал перед судом. Его обвиняют в злостном хулиганстве и надругательстве над историко-культурной ценностью.

3 февраля суд Партизанского района Минска начал рассмотрение дела Филипчика, сообщает nn.by.

Мужчина женат, имеет среднее специальное образование. Работает в транспортной компании: раньше был водителем, сейчас — слесарь.

По мнению следствия, Филипчик своими действиями «продемонстрировал оскорбительное отношение к монументу Победы» и «совершил надругательство над памятником защитникам Отечества».

Вину в хулиганстве Филипчик признал частично. Вину в надругательстве над историко-культурными ценностями — не признал.

В тот день, вспоминает Филипчик, он пришел домой после работы, созвонился с другом. Вместе с ним съездили за женой Филипчика, забрали ее с работы. По дороге заехали в «Евроопт», друг взял пиво.

Женщину отвезли домой, мужчины остались посидеть в машине. Встретили еще знакомого, Филипчик дал тому 10 рублей — попросил сходить в магазин взять еще пива. А сам он нашел в машине старую бутылку безалкогольного пива и открыл ее.

Мужчины посидели в машине втроем. Затем Филипчику позвонил еще один друг, пригласил в гости. Мужчины дозвонились до еще одного знакомого, чтобы тот сел за руль («Я был усталый, — говорит Филипчик. — Не так давно вернулся из длительной командировки»).

Они заехали за пивом и приехали в гости к приятелю. Филипчик утверждает, что пил только безалкогольное пиво. Затем на машине Филипчика его друг развез по домам других, после вместе с Филипчиком они вдвоем заехали на заправку. Там встретили еще одного знакомого. За руль сел уже он.

«Предложили покататься», — пожимает плечами Кирилл Филипчик.

Поехали «в город». Проезжая возле площади Победы, решили сфотографироваться около памятника. Но заезжать на площадку мемориала друг Филипчика, который был за рулем, отказался.

Тогда все вышли из машины, а Филипчик сел за руль сам. Заехал на ту площадку, потому что «хотел отогнать машину на стоянку, но рядом не было никакого подходящего места».

«Заехал, сделал три круга. Зачем — объяснить не могу, — говорит Филипчик. — Но позорить или осквернять что-либо у меня и в мыслях не было».

После мужчина хотел подъехать к друзьям, забрать их. Но увидел милицию.

«И я испугался и уехал», — признается Филипчик.

Он отъехал, оставил свой «Мерседес», взял такси и все же вернулся по друзей. Впоследствии они пересели в «Мерседес» и поехали взять еще пива. За рулем был не он, — говорит Кирилл Филипчик, а его друг (который, правда, до этого уже успел выпить пивка).

Дома Кирилл Филипчик был около 4 часа ночи. А утром к нему приехала милиция.

«Раскаиваетесь?» — спрашивает у обвиняемого судья Анатолий Борисенко.

«Раскаиваюсь. Прошу прощения у всех», — говорит Филипчик.

Напомним, что 30 ноября за рулем «Мерседеса» мужчина устроил дрифт на площадке мемориала «Памятник воинам и партизанам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» на площади Победы. Это заметили милиционеры, но Филипчик проигнорировал требования остановиться и уехал.

Вскоре Филипчика задержали, составили шесть административных протоколов, лишили прав и завели уголовное дело за хулиганство и надругательство над историко-культурными ценностями. Кроме того, он оплатил 630 рублей штрафа.

Также на 6 базовых оштрафовали и пешехода, который снимал видео дрифта.