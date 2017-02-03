Как белорусские баскетболистки покоряют Европу 3 Анастасия Уткина

3.02.2017, 19:18

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Фото: pressball.by

Мария Попова и Анастасия Веремеенко могут стать чемпионками Еврокубка и Евролиги уже в этом году.

Белорусские баскетболистки выступают не только в чемпионате Беларуси, но и давным-давно покорили европейские арены. Два топовых турнира в женском баскетболе – это Евролига и Еврокубок. Оба в самом разгаре и некоторые команды уже обосновались в воображаемом пуле фаворитов, а кто-то и вовсе вылетел из этих престижных соревнований. В Еврокубке играли три клуба, где выступают белоруски. Это литовский клуб «Хоптранс-Сиренос» с Ольгой Зюзьковой, «Вассербург» с Александрой Тарасовой и «Галатасарай» с Марией Поповой. В Евролиге выступают также три белорусские баскетболистки – Анастасия Веремеенко в «Фенербахче», Екатерина Снытина в «Хатае» и Татьяна Лихтарович в «Дьоре». Еврокубковый турнир приблизился к 1/8, а в Евролиге осталось всего лишь два тура группового этапа. Команды белорусских баскетболисток имеют неплохие шансы продолжить свое выступление в соревнованиях. А некоторые клубы всерьёз настроены на чемпионский титул.

Клуб Зюзьковой не смог преодолеть барьер группового этапа, а команда Тарасовой оступилась в 1/16. Так в Еврокубке осталась только Попова. В Евролиге ситуация лучше. Татьяна Лихтарович и «Дьор» однозначно покидают турнир, а вот «Хатай» Снытиной может оказаться в Еврокубке. И, конечно же, «Фенербахче с Веремеенко 100% проходят в плей-офф Евролиги.

Мария Попова, «Галатасарай»

В конце июля 2016-го стало известно, что Попова покинула российскую Премьер-лигу и подписала контракт с турецким клубом «Галатасарай».

– Предложения из Турции были и в прошлом, и в позапрошлом сезоне. Но тогда не решалась, а сейчас согласилась — мне 22 года, зачем откладывать? Советовалась с Катей Снытиной и Настей Веремеенко, которые играют в Турции. Они сразу сказали ехать и не раздумывать, все же турецкий чемпионат – один из сильнейших в мире, – рассказывала Мария Попова в интервью «Прессбол».

Переход в такой клуб как «Галатасарай», де-факто считается удачным и перспективным. Попова сразу же стала незаменимой частью стартовой пятёрки. И в этом есть заслуга тренера. Марина Малькович, пришедшая в «Галатасарай» только в 2016 году, отработала до этого девять лет в сербских клубах, а потом на три года перебралась во французский чемпионат. На сезон-2016 сербскому тренеру поступило предложение от одного из топовых турецких клубов, и Малькович согласилась на эту работу. Она сформировала новую команду из молодых баскетболисток. Естественно, «Галатасарай» остался с некоторыми опытными спортсменками. Но факт остается фактом: средний возраст девушек – 23 года. Но состав оказался очень даже неплохим и «Галатасарай» даёт бой опытному «Фенербахче». Однако это всё чемпионат Турции. Гораздо интереснее то, что сейчас происходит в Еврокубке.

Осень прошлого года «Галатасарай» сражался в групповом этапе за место в 1/16. Осуществить это у Малькович и её команды получилось даже очень легко. В группе вместе с турецкой дружиной находились еще «Динамо Новосибирск», «ТТТ Рига», «Самсун Каник». «Галатасарай» без проблем справился со всеми командами (6 побед, 0 поражений) и прошел в следующий раунд. В 1/16 «Галатасарай» был обязан побеждать в двух матчах (выезд и домашний), если хотел пройти дальше. Конкурентом турецкой команды стала венгерский клуб «ПЕАК-Печ». Мария Попова вместе со своими напарницами с большим трудом отыграла первый матч против баскетболисток венгерского клуба на выезде. По облегченному сценарию прошла встреча на домашней арене «Галатасарая», где «ПЕАК-Печ» был обыгран с отрывом в 32 очка. Таким образом, «Галатасарай» квалифицировался в 1/8. В этом раунде оппонентом турецкого клуба станет итальянская «Рагуза». При победе в 1/8 клуб Поповой выходит в плей-офф Еврокубка.

Статистика общекомандная. «Галатасарай» является лидером Еврокубка по количеству набираемых очков за матч, по подборам в топ-15, а по результативным передачам третья в турнире. Еще «Галатасарай» номер один по перехватам. Не знаю, что делает на тренировках Марина Малькович, но потери и фолы – это не проблема для «Галатасарая». По потерям команда находится практически в конце рейтинга и их совершается очень мало.

Статистика Поповой. Белоруска проводит на паркете ~28 минут, набирая по 13 очков в среднем. Процент бросков – 47,6%; штрафные – 88,2%. По эффективности третья в команде после Мо Джефферсон и Кристин Витолы. Подборы – 6.0; результативные передачи – 1.0. Перехват – 0.5 и блок-шоты – 1.0. Маша в среднем получает 2 фола за матч и совершает 0.8 потерь. Белорусская баскетболистка вторая по количеству набранных очков в еврокубковых матчах (104 очка) после Морайи Джефферсон с 160 очками. Также, Маша вторая по количеству подборов (48) и лидер по блок-шотам (8).

«Галатасарай» имеет большие шансы на титул в Еврокубке. И сейчас в этом турнире команда Поповой является фаворитом. Однако это только сейчас. После завершения 1/8 и начала стадии плей-офф Еврокубок пополнится еще четырьмя командами из Евролиги, которые заняли 5-е и 6-е места в своих группах. Кто это будет? На данный момент можно твёрдо сказать, что «Дьор» Татьяны Лихтарович пролетает. Весьма возможно, что «Хатай» сможет пройти в дальше в еврокубковый турнир при условии победы в последующих турах. По секрету, «Хатай» может победить в двух встречах из трех оставшихся. Но это всё домыслы. Пока что вероятными кандидатами на места в плей-офф Еврокубка являются «Фамила Скио», «Висла Кэн-Пак», «ЕСБ Вильнёв-Д’аск» и «Уника Шопрон». Против этих клубов «Галатасараю» будет играть тяжелее, чем против рижского «ТТТ» или новосибирского «Динамо».

На данный момент «Галатасарай» всё еще остается одним из претендентов на титул женского Еврокубка.

Анастасия Веремеенко, «Фенербахче»

Веремеенко уже довольно давно выступает за турецкую команду. В отличие от брата или партнёров по «националке», Анастасия никогда не была любительницей часто менять команды. После родов баскетболистка вернулась обратно в «Фенербахче».

В прошлом году в чемпионате Турции «Хатай», от которого вообще никогда не ожидал, покушался на титул чемпиона, но «Фенербахче» эти амбиции растоптал в пух и прах. Новый сезон отодвинул «Хатай» в дно таблицы, а «Фенербахче» всё еще остается лидером. Но появилась другая угроза в лице «Галатасарая». И теперь выяснять отношения приходится в извечном матч-апе турецкого первенства: «Галатасарай» vs. «Фенербахче». 90%, что Настин клуб займет первое место в регулярном сезоне, а вот с плей-офф пока ничего неизвестно.

Кроме турецкого чемпионата, «Фенербахче» играет еще и в Евролиге. И тут всё оказалось сложнее, чем у клуба Марии Поповой в Еврокубке. Групповой этап Евролиги – это две группы по 8 команд в каждой. Сложность для «Фенера» заключается в том, что он находится в «группе смерти». Не то, чтобы там всё команды потенциальные фавориты. Совсем нет. Клубы в группе «А» могут показать совсем не такой баскетбол, который от них ждут соперники. Плюс к этому, в каждом клубе есть хотя бы по одному топовому игроку-«тащеру», которому по силам выиграть матч самостоятельно. Именно так! Чего стоит курское «Динамо», где есть и чемпионка WNBA Ннека Огвумике, еще и Энджел Маккотри, Анна Крус, Ника Барич, Альба Торренс и ряд российских баскетболисток высшего класса. Кстати, аналитики пророчат российский финал в Евролиге: «Динамо» против УГМК. Но это еще очень-очень неточное предсказание.

В Евролиге прошло уже 11 туров. «Фенербахче» проиграл три раза: два проигрыша «Динамо» (но это читалось) и один французскому клубу «БЛМА». Собственно, поражение от француженок стало неожиданным вообще для всех.

Тренер «Фенербахче» злится, а Настt прилетает планшетка в ноги. Shit happens...

Статистика общекомандная. «Фенербахче» – пятый в Евролиге по количеству набираемых очков за матч. Впереди только «УГМК», «Динамо», «УСК Прага» и «Фамила Скио». Интересно, что по проценту бросков турецкий клуб второй в Евролиге, уступая лишь «УГМК». Работа команды – это количество результативных передач, по этому показателю команда из Стамбула третья в турнире. Баскетболистки «Фенербахче» фолят меньше всех в турнире.

Статистика Анастасии Веремеенко. Настя проводит в среднем 23 минуты в игре, набирая всего лишь 6.1 очков. Бросковый процент составляет ровно 50%, штрафные – 33,3%. В среднем: подборы – 4.7, результативные передачи – 3.5, перехваты – 0.9, блок-шоты – 1.6. Веремеенко получает 2 персональных замечания за игру и совершает 1.6 потерь за матч. По эффективности 4-я в «Фенербахче» после Куигли, Груды и Лавендер. Белорусская центровая 3-я в команде по количеству подборов (52) после Сандрин Груды и Жантель Лавендер. В результативных передачах Анастасия Веремеенко сравнялась с основным плеймейкером Александрией Куигли. Веремеенко сделала 39 ассистов за 11 прошедших матчей Евролиги. Больший результат в «Фенербахче» только у Бирсел Вардарли (76). И коронные блок-шоты Веремеенко – 18 за 11 сыгранных матчей. Это самый высокий показатель в её команде, второй по блок-шотам в «Фенербахче» идёт Лавендер (7).

У «Фенербахче» впереди еще три матча в групповой стадии. Пока что турецкий клуб занимает третье место. В предпоследнем матче группового этапа против «УСК Прага» будет решаться, с какого места «Фенер» будет стартовать в плей-офф Евролиги. Соперником на стадии плей-офф у клуба Анастасии Веремеенко может оказаться либо испанская «Авенида», либо российская «Надежда». В любом случае, у «Фенербахче» есть шансы пройти в Финал четырех. А там будет конкуренция гораздо сильнее, но возможность устроить турецко-российский финал по-прежнему велика.

Анастасия Уткина, «Трибуна»