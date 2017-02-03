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Владимир Некляев: Лукашенко сам попросился, чтобы его заменили

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  • 3.02.2017, 19:29
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Владимир Некляев

Поэт и политик Владимир Некляев прокомментировал откровения диктатора на сегодняшней пресс-конференции.

«На пресс-конференции в ноябре 2006 года Лукашенко признался в государственном преступлении: в фальсификации президентских выборов.

На пресс-конференции в октябре 2013 года Лукашенко признался в убийствах людей, в расстрелах без суда и следствия.

И наконец на пресс-конференции в феврале 2017 года Лукашенко напрямую признался еще в одном уголовном преступлении: взяточничестве. «Ни один мой дом не построен за бюджет. Вы можете спросить: «А где ты деньги взял?..» Отвечу: у меня достаточно добрых, хороших людей, для которых 10 или 20 тысяч не деньги».

Что ж, можно брать взятку «борзыми щенками», а можно - домами.

Понятно, что «хороших людей» у человека, в распоряжении которого практически все государственные ресурсы, более чем достаточно. Непонятно другое: почему прокуратура Германии обвинила в коррупции Кристиана Вульфа (бывшего президента ФРГ) только за то, что «хороший человек» оплатил ему проживание в отеле (510 евро) и ужин (€ 209,4)? И почему молчит, как немая, белорусская прокуратура вместе со всеми правоохранительными органами, которых тот же Лукашенко почти ежедневно призывает бороться со всеми преступлениями - и прежде всего с коррупцией? Разве то, в чем он сегодня признался, не первое коррупционное звено?

Признается, признается - и ничего. Так сегодня сам попросился, чтобы его заменили…», - написал Некляев на своей странице в «Фейсбуке».


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