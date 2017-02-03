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Витис Юрконис: Лукашенко живет в «стране чудес»

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  • 3.02.2017, 20:06
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Витис Юрконис
Фото: DELFI

Одни люди рассказывают сказки своим детям, а Лукашенко рассказывает всем подряд.

В последнее время в отношениях России и Беларуси наблюдается заметное напряжение. Не улаженный нефтегазовый спор, по существу которого стороны не могут договориться уже долгое время, влияет и на общую позицию Беларуси по отношению к своему соседу, и, как любит говорить Александр Лукашенко, «ближайшему союзнику и братскому народу». Равно как и на действия самой России, пишет delfi.lt.

«Все публичные высказывания и реакции, хочешь не хочешь, наводят на цитату из «Алисы в стране чудес»: «Всё страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Все страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!». Одни люди рассказывают сказки своим детям, а Лукашенко рассказывает всем подряд - и соседям и гражданам. Постоянно, между прочим», - говорит политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук Витис Юрконис.

По его словам, с учетом новейшей истории Беларуси и отношений между двумя соседями, картина выглядит очень просто — идет торговля, в ходе которой стороны повышают ставки.

«Учитывая современную историю Беларуси и отношения Минска с Москвой, все выглядит довольно просто - каждая сторона увеличивает ставки перед встречей Путина и Лукашенко в Москве, которая должна состояться на следующей неделе. Такого рода внутренние разборки и обстрелы фразами бывали практически перед каждой важной встречей или вымоганием Минском очередного кредита», - говорит эксперт.

Согласно Юрконису, нынешняя интенсивность обмена мнениями выглядит несколько иначе, а озабоченность Минска - более естественной, чем прежде.

«Может быть и можно согласиться с тем, что на этот раз интенсивность другая и что озабоченность Минска выглядит более натуральной, чем в предыдущие годы. Но и на это есть объяснение: у Кремля реально меньше денег, экономика Беларуси как была, так и остается в тупике, а официальный Минск понимает что гайки будут закручивать. Так что все идет по полной», - уверен политолог.

Кроме того, В.Юрконис обратил внимание на то, что белорусское руководство настораживает и общая агрессивность действий Кремля в регионе.

«Также (Минск - Прим.) наверняка настораживает и агрессивность Кремля во всем регионе. Он, конечно, побаивается. Проблема заключается в том, что когда ты из года в год кричишь о том, что Кремль поджимает, а другой рукой ведешь распродажу Беларуси или когда признаешь все официальные позиции России по Украине в ООН, то как минимум выглядишь несерьезно», - комментирует В.Юрконис.

Оценивая действия России по введению пограничной зоны на границе с Беларусью, он усматривает в этом лишь первый этап в подготовке к блокаде «синеокой» со стороны Кремля.

«Некоторые эксперты рассматривает пограничную зону как первый этап подготовки к блокаде, но если говорить серьезно, то это выглядит как попытка контролировать свободное перемещение людей между Беларусью и РФ. Особенно после того, как Беларусь ввела так называемый 5-дневный безвизовый режим», - уточняет он.

«Так что, вероятнее всего, это (нынешняя ситуация в отношениях - Прим.) - очередной раунд или этап переговоров, где цена выше, а ресурсов меньше, чем раньше», - заключает Юрконис.


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