закрыть
4 февраля 2017, суббота, 1:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

У фестиваля «Басовішча» сменились организаторы

  • 3.02.2017, 20:29
  • 12,857
Фото: Euroradio.fm

Новые организаторы хотят сделать акцент на белорусских группах, которые еще не выступали на фестивале.

Недавно председателем Беларускага Аб’яднання Студэнтаў (БАС) стал Петр Станкевич. Он сменил на посту Анну Пекарскую, которая организовывала фестиваль молодой белорусской музыки в течение последних пяти лет, передает «Радыё Рацыя».

Тем не менее, обещает новое руководство, кардинальных изменений в этом году ожидать не стоит.

Организаторы хотят сделать акцент на белорусских группах, которые еще не выступали на «Басовішчы», хотя звезды тоже будут. Также они хотят шире открываться на другие страны и на иностранные группы.

Концепция фестиваля будет сохраняться: днем и вечером на сцене будут играть живые коллективы, ночью - белорусские диджеи. Конкретные имена нынешних выступающих пока не называются.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»