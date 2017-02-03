У фестиваля «Басовішча» сменились организаторы 3.02.2017, 20:29

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Фото: Euroradio.fm

Новые организаторы хотят сделать акцент на белорусских группах, которые еще не выступали на фестивале.

Недавно председателем Беларускага Аб’яднання Студэнтаў (БАС) стал Петр Станкевич. Он сменил на посту Анну Пекарскую, которая организовывала фестиваль молодой белорусской музыки в течение последних пяти лет, передает «Радыё Рацыя».

Тем не менее, обещает новое руководство, кардинальных изменений в этом году ожидать не стоит.

Организаторы хотят сделать акцент на белорусских группах, которые еще не выступали на «Басовішчы», хотя звезды тоже будут. Также они хотят шире открываться на другие страны и на иностранные группы.

Концепция фестиваля будет сохраняться: днем и вечером на сцене будут играть живые коллективы, ночью - белорусские диджеи. Конкретные имена нынешних выступающих пока не называются.