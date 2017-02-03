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Валерий Карбалевич: Сейчас очень напряженная ситуация в отношениях России и Беларуси

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  • 3.02.2017, 20:42
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Валерий Карбалевич

Высказывания Лукашенко ставят под сомнение существование «союзного государства».

Слухи о намерении Беларуси выйти из Евразийского экономического союза и «союзного государства», появившиеся недавно в российских СМИ, являются «полным вымыслом». Об этом Лукашенко заявил в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ. При этом он признал, что в рамках интеграционных объединений не решаются вопросы, о которых ранее стороны договаривались. По его словам, вступая в интеграционные объединения с Россией, Беларусь рассчитывала, что они будут основаны «на равноправии, что будут равные условия», передает «Радыё Рацыя».

- Видимо, наболело, довольно жестко, что не обычно накануне заседания высшего госсовета «союзного государства», и много обвинений - вплоть до того, что Данкверта нужно посадить в тюрьму. Ситуация такова, что действительно очень жесткий разговор. Фактически звучат обвинения России в том, что она границу создает, что, на мой взгляд, не совсем так. Это свидетельствует о том, что сейчас очень напряженная ситуация в отношениях, - говорит политолог Валерий Карбалевич.

Лукашенко заявил, что из-за неравных цен и условий в рамках Таможенного союза Беларусь потеряла 15 миллиардов долларов. Подобную ситуацию он считает «ненормальной». Со своей стороны пресс-служба российского президента подчеркнула, что Россия оказывает Беларуси масштабную экономическую, политическую и другую помощь. С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно в Беларусь поставлялось 18-23 млн тонн нефти. Всего за этот период российский бюджет недополучил более $ 22 млрд. Все это является ничем иным, как прямой и косвенной поддержкой Беларуси, - заявила пресс-служба Путина.

Добавим также, что Лукашенко побил рекорд продолжительности своих пресс-конференций. Встреча 3 февраля длилась 7 часов и 19 минут. Прежний рекорд, поставленный 29 января 2015 года, составлял 7 часов и 8 минут.

«Союзного государства» не существует», - делает вывод из высказываний Лукашенко об отношениях с Россией международный обозреватель Роман Яковлевский. В Минске на встрече с представителями СМИ и общественности под названием «Большой разговор с президентом» Александр Лукашенко раскритиковал российских партнеров, но исключил выход страны из союзных структур - ОДКБ и ЕАЭС.

- Он опроверг информацию «Регнума»» и сказал, что военным учениям «Запад-2017» - быть. И российские части как приедут сюда, так и уедут.

Александр Лукашенко заявил, что хотел бы, чтобы «конфликт наверху ни в коем случае не опустился донизу». Президенты - Лукашенко, Путин - приходят и уходят, а народы остаются. Рано или поздно, мы все равно договоримся», - считает белорусский правитель. В свою очередь обозреватель Роман Яковлевский отмечает, что «никто не сможет прогнозировать развитие очередной фазы обострений в отношениях Лукашенко и Путина, ведь кроме них никто в своих странах ничего не решает».


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