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Даже Минпромторг РФ раскритиковал Лукашенко

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  • 3.02.2017, 21:14
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Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин отреагировал на высказывания диктатора.

Минпромторг РФ не согласен с оценкой Лукашенко потерь белорусской экономики в $15 млрд от членства в ЕврАзЭС. Об этом заявил журналистам первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

«Мы категорически не согласны с этой оценкой. У нас другое мнение, мы считаем, что все страны от участия в ЕврАзЭС безусловно выигрывают. Никаких убытков не могла понести белорусская экономика», - сказал он.

«По нашему мнению, в особенности в части промышленности, у нас сотрудничество взаимовыгодное, ни одна из экономик не теряет в результате функционирования этой системы», - прокомментировал Никитин ТАСС.

Он также добавил, что Минпромторг детально изучит данную ситуацию. «Мы проверим расчеты при предоставлении белорусской стороны, но мы считаем, что все выиграют», - сказал он.

Первый замглавы Минпромторга считает, что заявления Лукашенко не повлияют на экономические условия ЕврАзЭС.

«Я думаю , что на экономические условия, которые мы ставим, его заявления не повлияют», - сказал Никитин, отвечая на вопрос, существует ли угроза сотрудничеству в рамках ЕврАзЭС в связи заявлениями диктатора.

Ранее Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС, а в ходе большой пресс-конференции, прошедшей 3 февраля, заявил, что «за 2015 год мы в ЕврАзЭС упали в товарообороте, по моему, на 40%, а в прошлом году еще 18% добавили. 60% в ЕврАзЭС падение - это что, нормально?».

Лидеры стран ЕврАзЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс. Лукашенко на том заседании не присутствовал. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, из-за отсутствия на саммите белорусского правителя все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись Лукашенко.

Лукашенко документ не подписал. Диктатор пока только одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в качестве основы для проведения переговоров.


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