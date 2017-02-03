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Спортсмены из 100 стран примут участие в ЧМ по муай-тай в Минске

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  • 3.02.2017, 21:20
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Более 700 участников из 100 стран мира примут участие в чемпионате мира по муай-тай, который пройдет 3-12 мая 2017 года в столице.

Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь международной федерации муай-тай (IFMA) Стефан Фокс, передает БелТА.

Стефан Фокс подчеркнул, что в Беларуси спорт развивается на всех уровнях: от школ до университетов. Кроме того, несмотря на небольшую численность населения, за последние 20 лет белорусские атлеты никогда не опускались ниже пятого места на мировых соревнованиях по муай-тай.

Международная федерация муай-тай предлагает во время чемпионата мира провести мастер-классы для молодых спортсменов, организовать встречи именитых бойцов со студентами и школьниками, а также всевозможные конкурсы для болельщиков.


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