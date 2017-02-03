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В Дамаске обстреляли посольство России

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  • 3.02.2017, 21:23
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Посольство России в Дамаске дважды обстреляли 2 и 3 февраля.

Стреляли из района Джобар,он находится под контролем террористов. Одна мина разорвалась на территории посольства, а другая — в 20 метрах от его главного въезда. Никто не пострадал, сообщает «Новая газета».

«Это преступление не может остаться безнаказанным. Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена», — заявили в МИД.

В конце декабря российское посольство два дня подряд подвергалось атакам со стороны террористов. В результате инцидентов был нанесен «незначительный материальный ущерб».


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