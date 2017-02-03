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Пограничное состояние

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  • 3.02.2017, 21:32
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Как живут на границе Беларуси и России.

2 февраля Россия объявила о создании пограничной зоны вдоль границы с Беларусью, передает РБК. Минск раскритиковал решение Москвы. Как живут простые люди с белорусской стороны границы — в фотопроекте Сергея Гудилина «По краю».

Государственная граница между Россией и Беларусью возникла сразу после распада СССР в 1991 году. После подписания договора о «союзном государстве» в 1997 году она существует формально. В настоящее время пограничных переходов и контроля на ней нет.

Фотографии галереи: Сергей Гудилин

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