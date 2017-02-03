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Белый дом заявил о пересмотре политики в отношении Кубы

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  • 3.02.2017, 21:43
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Особое внимание в процессе пересмотра политики уделяется области прав человека.

Администрация президента США Дональда Трампа полностью пересматривает американскую политику в отношении Кубы. Об этом сообщил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает Reuters.

Особое внимание, по словам Спайсера, в процессе пересмотра политики уделяется области прав человека. Другие подробности пресс-секретарь не привел.

Соответствующий ответ Спайсера последовал на вопрос, запланированы ли администрацией Трампа какие-либо изменения в политике по отношению к Кубе.

В ноябре Трамп, уже будучи избранным президентом США, грозился, что отменит договор о нормализации отношений США с Кубой, если Гавана не согласится пересмотреть условия договора, приняв более выгодные для кубинского народа и для американцев.

США и Куба в июле 2015 года восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1961 году. Этому предшествовали первые за более чем 50 лет полноценные переговоры тогдашнего президента США Барака Обамы и кубинского лидера Рауля Кастро на саммите Америк в Панаме в апреле 2015 года.


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