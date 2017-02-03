Роман Яковлевский: Отношения переходят в острую фазу 4 3.02.2017, 22:07

Роман Яковлевский

Фото: charter97.org

Политический обозреватель прокомментировал высказывания белорусского правителя об обострении отношений между РФ и Беларусью.

Белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский утверждает, что, судя по заявлениям белорусского диктатора, официальный Минск оценивает крайне негативно решение России о введении пограничной зоны, передает delfi.lt.

«Судя по последним заявлениям, откровениям Лукашенко, с которыми он публично выступил сегодня в Минске, оценка таких действий России резко негативная. А упоминание некоего российского министра, который «одним махом» подписал аж целых три приказа на эту тему, уровень этого негатива приблизил к своему максимуму. Стоит только отметить, что упоминание о неназванном министре в недобром тоне прозвучали, надо так понимать, в адрес директора ФСБ РФ, сегодня одной из наиболее влиятельных фигур в кремлевском руководстве. Как известно, именно он издал приказы о введении пограничной зоны», - отмечает обозреватель.

Собеседник также обращает внимание на реакцию МИД Беларуси, который заявил следующее: «Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления».

«Как отмечают в МИД, это не первый подобный случай. Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России», - подчеркивает Яковлевский.

В тоже время в Государственном пограничном комитете Беларуси на «пограничную» инициативу Кремля отреагировали в более спокойном тоне.

«Однако не трудно заметить, что мидовское заявление подтвердило оценку Лукашенко на эту тему. Иного и быть не могло», - говорит эксперт.

Комментируя общий фон российско-белорусских отношений, Яковлеский отметил, что, несмотря на отсутствие реакции со стороны Кремля, становится очевидным, что будущее выяснение отношений между главами двух государств предсказать трудно.

«Все более очевидным становится то, что эти отношения переходят в более острую фазу непонимания. И самое тревожное, что мало кто может ясно сказать, в какой еще форме дальше будут выясняться отношения между руководителями РБ и РФ. Ведь они определяют, решают все и вся в своих государствах», - считает Яковлевский.

Что касается дальнейшего развития событий, то собеседник уверен, что главная опасность для всех соседей России заключается в непредсказуемости поведения Владимира Путина.

«Общеизвестно, что главную опасность их соседи видят в непредсказуемости поведения Путина. Это в полной мере может касаться и отношений двух частей «cоюзного государства» России и Беларуси, так и оставшегося виртуальным. Некоторые провластные и другие мозговеды в Минске не исключают вероятности, что в развитии нынешних событий может резко возрасти и белорусский субъективный фактор в лице единовластного правителя. Причем уже в не столь далекой перспективе. В определенной степени, нынешние откровения Лукашенко могут служить подтверждениями таким прогнозам», - указывает обозреватель.

Оценивая сегодняшние высказывания белорусского диктатора, Яковлевский подчеркивает, что «он ясно дал понять что никакого «союзного государства» нет».

«И совсем неясно, каким и в чем будет заключаться выход из сложившейся ситуации. Важно еще и то, что Лукашенко открыто сказал о том, что учения «Запад-217» в Беларуси будут. И всех желающих наблюдателей пригласят. Кремль пока молчит, а Лукашенко между тем заверил сомневающихся, что «Запад-2017» не угроза суверенитету Беларуси», - заключил он.

Напомним, что проведение российско-белорусских военных учений «Запад-2017» запланировано в Беларуси на сентябрь этого года.