В конкурсе на должность ректора ЕГУ сформирован шорт-лист 3.02.2017, 22:46

Выборы ректора Европейского гуманитарного университета вышли на финишную прямую.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу Европейского гуманитарного университета Максимас Милта сообщил БелаПАН, что в конкурсе на должность ректора ЕГУ сформирован шорт-лист.

Известно, что всего было подано 29 заявок от претендентов. А вот сколько претендентов на должность ректора осталось Милта отказался сообщить, как и предоставить поименные сведения. Также в тайне держится информация о том, есть ли в шорт-листе граждане Беларуси. Представитель ЕГУ обосновал это тем, что информация о кандидатах является конфиденциальной.

«Претенденты, которые согласились принять участие в конкурсе, — сказал Милта, — безусловно, приняли данное решение, ожидая, что университет обеспечит соблюдение принципов конфиденциальности. В противном случае ни один из возможных претендентов не смог бы принимать участие в конкурсе хотя бы потому, что это могло бы вызвать конфликт интересов по отношению к его/ее текущему работодателю».

Представитель ЕГУ отметил, что решение проводить конкурс в данном формате было принято с учетом международной практики, а также требований со стороны Шведского агентства по международному сотрудничеству в области развития, под эгидой которого проводится конкурс. Учитывались также рекомендации консалтингового агентства Mercuri Urval, ответственного за проведение конкурса.

Милта отметил, что комитет по отбору «способен обеспечить прозрачность процесса отбора претендентов». В состав комитета входят председатель общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда «Евразия» Хортон Биби-Сентер, президент ЕГУ Анатолий Михайлов, исполняющий обязанности ректора ЕГУ Йорген Йоргенсен, член сената ЕГУ, президент студенческого представительства ЕГУ Анна Филистович и др.

Итоговое решение о назначении ректора будет принято общим собранием соучредителей к концу марта 2017 года.