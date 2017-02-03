Касьянов: Трамп может стать для Путина более жестким врагом, чем Обама 5 Михаил Касьянов, «Эхо Москвы»

3.02.2017, 22:51

Михаил Касьянов

Фото: EPA

Российским депутатам, которые пили шампанское в честь избрания Трампа, скоро придется пить горькую.

Мой прогноз по развитию отношений Россия-США начинает сбываться. Новая администрация США настроена в отношении Москвы весьма принципиально.

Новый госсекретарь Тиллерсон перед назначением сказал сенаторам, что ответ Обамы на аннексию Крыма был «слишком слабым». Во время телефонного разговора Трампа с Путиным о снятии санкций даже не было речи.

Вчера в Совбезе ООН новый постпред США Хейли заявила, что Америка хочет улучшения отношений с Россией, однако «ужасающая ситуация на востоке Украины требует однозначного осуждения действий Москвы. Пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не начнут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, этот кризис будет продолжаться. Естественно, Восточная Украина не единственная часть страны, которая страдает от российской агрессии. США осуждают и требуют немедленного прекращения оккупации Крыма. Крым — часть Украины. Мы не отменим санкции, связанные с оккупацией Крыма, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

Как и прежде, я считаю, что уже весной Трамп может стать для Путина более жестким врагом, чем Обама. А нашим депутатам, которые пили шампанское в честь избрания Трампа скоро придется пить горькую.

Михаил Касьянов, «Эхо Москвы»