О чем опять соврал Лукашенко 10 3.02.2017, 23:14

Большой фактчекинг по пресс-конференции правителя.

Александр Лукашенко во время «большого разговора» с журналистами и экспертами сделал несколько интересных высказываний. Он сказал, что: Мы приняли 170 тысяч украинцев за два года, во Дворце Независимости работает 3 человека, можно устроить ребенка в сад в центре Минска, в 2016 году создано 74 тысячи рабочих мест, а в Беларуси 11 видов льгот на детей.

«Еврорадио» уличило правителя во лжи.

Создано 74 тысячи новых рабочих мест

Во время «большого разговора» Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси за прошлый год создано 74 тысячи новых рабочих мест.

— Я просто силой довел задание: 50 тысяч рабочих мест — хоть умри — но создай и трудоустрой. 74 тысячи ...

— На сентябрь, — подсказывает кто-то главе государства.

— На сентябрь, да? Ну, за год может даже больше было создано, — резюмирует Лукашенко. — Да, говорят, там где-то на старых производствах за первый год можно «смышковать». А во второй год ты как 50 тысяч будешь давать? Хотя я не думаю, что кто-то занимается там приписками. Может, где-то есть. Но всё-таки этот процесс пошел.

Теперь попробуем выяснить, кто занимается приписками, а кто нет. Статистику по трудоустройству собирает Белстат. На его сайте узнаем: «дополнительных рабочих мест» за 2016 год «введено» ... 31402. В 2,5 раза меньше 74 тысяч, которыми похвастался Александр Лукашенко.

Больше всего рабочих мест было создано в августе: 3532. Меньше всего — в январе: 1615.

Что касается общей ситуации с трудоустройством, то за прошлый год (здесь декабрь 2015 сравниваем с декабрём 2016) численность занятых в белорусской экономике сократилось почти на 90 тысяч.

Откуда взялась эта цифра — 74 тысячи? В связи с занятостью белорусов она в 2016 году упоминается лишь однажды. За первое полугодие в Беларуси именно на 74 тысячи человек уволено больше, чем принято на работу.

Приняли 170 тысяч украинцев за последние два года

Беларусь за два года приняла у себя 170 тысяч украинцев. Такую цифру озвучивает Александр Лукашенко во время своего «большого разговора» 3-го февраля. Действительно ли это так?

Смотрим статистику Министерства внутренних дел. По официальным данным, в прошлом году разрешение на работу получили (или им было продлено прежнее разрешение) 6348 граждан Украины. Кроме того, в 2016 году статус беженца получили 637 граждан Украины, в 2015 году ― 978, в 2014 ― 663.

В общем, цифра, близкая к названной 3 февраля главой страны, называлась неоднократно. Причем, с начала 2016 года. Так, 4 января 2016 года начальник Департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун говорил, что всего с начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях в Беларусь прибыло около 160 тысяч украинцев, но и в конце 2016 года цифра не меняется. «С начала конфликта на востоке Украины около 160 тысяч граждан этой страны приехало в Беларусь», ― говорит представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан Ив Бушарди в эфире ОНТ.

На уточнение Еврорадио начальник Департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун 24 ноября 2016 года предоставляет такой ответ :

«На 1 ноября, начиная с 1 января 2016 года, имеем такую цифру: 17 тысяч новых граждан прибыли на территорию нашей страны. Была ранее общая цифра 160 тысяч, но они катаются: кто-то приезжает, кто-то уезжает. Мы считаем только новых, а те, кто уже здесь осел ― тот осел. Из этих 17 тысяч человек 2732 получили разрешение на постоянное проживание».

Во Дворце независимости в Минске работают три человека

Во Дворце Независимости в Минске работает три человека. Среди них —пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Об этом заявил Александр Лукашенко во время «большого разговора», который в пятницу проходит в Минске в здании БелЭкспо. Лукашенко подчеркнул, что Дворец независимости — это не его резиденция, резиденция остается на улице Карла Маркса. Во Дворце независимости он проводит приемы гостей.

Смотрим, что покупали во Дворец на сайте тендеров (тути тут).

Площадь здания составляет 50 тысяч квадратных метров, там сотни помещений. Два из них задумывались, как спальни. Несколько банкетных залов, залов для приемов, пресс-центр, галерея, зимний сад, 3D-кинотеатр для которого купили 500 пар 3D-очков.

Во Дворец приобрели: 137 шкафов для спецодежды, 60 гардеробных шкафов, 105 настольных компьютеров, 224 телефонных аппаратов, 500 комплектов посуды для сотрудников, 24 холодильника, шкафы для вина на 96 бутылок — 6 штук, 19 пылесосов, 11 моющих пылесосов, семь тракторов, три погрузчика, подводный пылесос для бассейна, кусторезы, бензопилу.

Вывод: Во Дворце Независимости не может работать только 3 человека.

Чиновникам кредиты на жилье под 17%

Вопрос отдельных условий кредитования для чиновников на пресс-конференции главы государства поднял главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич. Задавая вопрос Лукашенко, он сообщил, что некоторые чиновники строят дома в Дроздах на кредиты под 4%. На это сразу же отреагировал один из присутствующих в зале чиновников. Он поднялся со своего места и отрапортовал, что белорусские чиновники могут строить жильё на кредиты под 17% и не ниже.

Проверяем, насколько такие условия отличаются от условий для других граждан страны. Больше всего кредитов населению выдает «Беларусбанк», в том числе кредитов на строительство жилья. В инфо-центре сообщили, что на сегодняшний день минимальная ставка кредита на строительство жилья по условиям «Беларусбанка» составляет 20%. Также есть возможность получить кредит на особых льготных условиях, тогда он составит 11,5%. Такие кредиты имеют право получить граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь, ветераны боевых действий на территории других государств.

В еще одном крупном банке ― «Белагропромбанке» ― сообщили, что на данный момент льготных кредитов на строительство жилья не выдают. Минимальная ставка ― 22%.

В обоих банках отметили, что они не имеют специальных предложений для сотрудников государственных структур.

В центре освободились детские сады

Во время «большого разговора» Александр Лукашенко затрагивает тему переполненности детских садов в новых районах Минска вроде Каменной Горки и свободных мест в садах в центре города:

«Беда получилась: в центре освободились детские сады, в школах есть места, а там, где рожают сегодня, на окраинах, их нет. Центр оказался более взрослым. Люди рожают меньше или не рожают вообще. И так получилось в Минске, что ребенка нужно везти из Каменной Горки в центр в детский сад, где появились месте. Пришлось даже продавать детские сады в центре под офисы, а деньги перебрасывать туда, чтобы там строить инфраструктуру».

Звоним в сады в центре столицы, чтобы проверить информацию.

«Вам нужно становиться в очередь в управлении образования. В каком садике будет место, в тот вас и направят. Но в любом случае вам предоставят детский сад», ― говорят в одном из детских учреждений в районе площади Бангалор.

В садике на Золотой Горке прямо сейчас мест нет, но, обещают на том конце провода, в сентябре место для ребенка будет обязательно, главное ― прямо сейчас бежать в управление образования и стать в очередь. Прописка в другом районе роли не играет:

« У нас много детей с разных концов города, чьи родители работают рядом. Всегда позиционировалось, что прописка для ребенка не существенна».

«Во всём районе мест нет однозначно, ― разочаровывают в садике на Червякова. ― Но, возможно, если вы походите по садам и узнаете лично у заведующих, может, кто-то вас возьмёт. Но помимо этого, нужно стоять на очереди в исполкоме любого района» .

11 видов льгот для наших детей

Во время «большого разговора» Лукашенко вспоминает 11 видов льгот на детей.

«11 видов льгот для наших детей. Я аж сам удивился, когда прочитал. Ни одна страна не даёт стольких льгот на детей».

В Министерстве труда и социальной защиты говорят, что Лукашенко имел в виду 11 видов пособий на детей, а не льготы.

«Это помощь семьям, воспитывающим детей. Это 11 видов помощи таким семьям», ― сообщают в министерстве.

На сегодня в Беларуси существует:

1) Единовременное пособие при рождении первого ребенка.

2) Единовременное пособие при рождении второго и последующего ребёнка.

3) Компенсация в связи с рождением близнецов.