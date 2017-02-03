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Белорусский - самый популярный среди языков меньшинств Подляшья

  • 3.02.2017, 23:25

В прошлом году белорусский язык на Подляшьи изучали почти 4 тысячи учеников.

На Подляшьи самым популярным языком меньшинств в школах является белорусский. Среди четырех языков меньшинств, на которых имеют возможность учить детей в Подляшском воеводстве, белорусскому учится наибольшее количество дошкольников, передает «Радыё Рацыя».

Несмотря на демографические проблемы, количество желающих изучать родной язык остается на постоянном уровне, говорит уполномоченный директор Отделения развития образования Куратории просвещения в Белостоке, Эльжбета Каминская.

- В прошлом году было 3909 учеников - это составляет 2,9% от всех учащихся. Если речь идет о белорусском языке, то это наиболее популярный язык национальных меньшинств в нашем воеводстве.


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