Тест для Трампа 4 Алексей Гарань, nv.ua

3.02.2017, 23:30

После выборов президента в США диктаторские режимы со всего мира присматриваются к новоизбранному лидеру.

Как историк-международник, могу привести один из самых ярких примеров – избрание президента Джона Кеннеди. Вскоре после его избрания, в 1961 году, Никита Хрущев организовал берлинский кризис. Мир оказался на грани войны, существовала угроза захвата Западного Берлина. Хрущев исходил из того, что молодой неопытный президент может допустить ошибки в этой ситуации. Но Кеннеди занял очень четкую и жесткую позицию, показав, что США готовы воевать за Западный Берлин. В этом его поддержали другие союзники, в том числе Шарль де Голль. Уже после Карибского кризиса Кеннеди, во время визита в Западный Берлин в 1963 году, выступил с речью, в ходе которой сказал свою знаменитую фразу «Ich bin ein Berliner» («Я — берлинец»).

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стоит перед множеством выборов. Его будет испытывать не только Путин, но и Китай, Северная Корея, Иран. Тогда станет понятно, даст ли Трамп слабину или будет сохранять твердость.

Что касается Авдеевки, то мы не можем четко сказать, что послужило причиной эскалации боевых действий, можем только выдвигать свои предположения. Как известно, эскалация началась на следующий день после беседы Трампа и Путина. Одна из версий - Путин не увидел готовности Трампа пойти на снятие санкций, и поэтому решил продемонстрировать американскому лидеру, что будет в противном случае – дестабилизация ситуации в Украине.

Российская пропаганда распространяет версию о том, что активизация боевых действий была инициирована Украиной, но на Западе в целом доминирует верное понимание того, что происходит. Россия пытается запутать ситуацию, мол, и мы нарушаем, и другая сторона нарушает. Нет ни плохих, ни хороших. А поскольку это происходит постоянно и нельзя определить, кто же выстрелил первым, то и в санкциях смысла нет.

Россия пытается «размазать» ответственность. Это одна из линий ее стратегии. Дискуссия о том, кто выстрелил первым, – а ее развивает Россия – очень опасна. Ведь дело не в том, кто выстрелил первым (а стреляют в промзоне Авдеевки постоянно), а в том, до какого уровня дошла эскалация - с российской стороны идут обстрелы «Градами» не только украинских позиций, но и жилых районов города.

К сожалению, ряд украинских политиков «клюет» на российскую удочку. Когда начинаются разговоры о том, что власть заинтересована в продолжении войны, это отражает, на самом деле, лишь логику внутриполитической борьбы. Делаются популистские заявления, чтобы заработать дополнительные очки за счет критики власти. Украинские политики должны понимать, что в данном случае они оказываются по одну сторону с господином Путиным. Бог с ним, с Шуфричем, ну что с него брать? А Тимошенко, а Семенченко?

Таким образом, очень важна не только реакция мира, но и ответственное поведение со стороны украинских политиков. От Оппозиционного блока не стоит ждать ответственности, но когда подыгрывают политики, которые называют себя демократами и патриотами, становится совсем опасно.

Трамп стремится показать американцам, что будет выполнять свои предвыборные заявления. Мы видим это по его указам в отношении реформы медицинского страхования Обамы, стены на границе с Мексикой, Транстихоокеанского партнерства и временного запрета на въезд в США гражданам из семи стран. Все эти действия серьезно критикуются внутри Штатов, а также их союзниками. Но Трамп продолжает гнуть свою линию. Как он поведет себя в отношении санкций? Ранее он делал неоднозначные заявления, а внутри его окружения есть разные группы влияния. Если сам Трамп психологически склонен обещать России ослабление санкции, введенных из-за агрессии в Украине (санкции из-за кибератак – отдельная история), или их отмену, то руководители его силовых ведомств – нет. Думаю, внутри администрации Трампа есть достаточно сильная группа влияния, которая будет удерживать американского президента от необдуманных действий.

Мы, в свою очередь, сделали то, что должны были сделать. Армия отреагировала. Президент заявил о том, что намерен провести референдум о вступлении в НАТО (тема для отдельного разговора). Важна также реакция СМИ. Нужно стараться удерживаться от популистских заявлений, которые дестабилизируют ситуацию и раскачивают страну. Давайте прекратим кричать, что «зрада», «все пропало». Ситуация гораздо более сложная, она не поддается черно-белым заявлениям.

Алексей Гарань, nv.ua