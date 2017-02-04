Россия хочет разместить вдоль границы радары «Судного дня»1 17 4.02.2017, 8:13

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РЛС «Дуга»

Фото: cont.ws

Минобороны России создает группировку радиолокационных станций.

Они способны обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1500−2000 км, пишет Газета.Ru.

Основу группировки составят уникальные РЛС «Контейнер» и «Подсолнух», создать которые удалось благодаря наработкам еще советского проекта «Дуга» — гигантским радиолокатором возле Чернобыльской АЭС.

«Дуга», которая начала работать в 1976 году, могла обнаруживать американские ракеты, стартующие с мыса Канаверал. После многочисленных модернизаций «Дуга» стала «видеть» старты ракет-носителей с космическими аппаратами «Шаттл» на борту и старты МБР «Титан» с мыса Кеннеди на дальности 7−9 тыс. км.

Однако старты МБР США «Минитмен» с базы Ванденберг через полярную ионосферу были для советской РЛС не видны.

Гораздо большими возможностями обладает современная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения пространственной волны 29Б6 «Контейнер», созданная научно-производственным комплексом «НИИ дальней радиосвязи» (НИИДАР).

РЛС 29Б6 «Контейнер»

Фото: militaryrussia.ru

Сигнал «Контейнеров», в отличие от «Дуги», отражается от ионосферы только один раз, что позволяет получать достаточно точное целеуказание и отслеживать на территории Западной Европы даже самолеты малой авиации.

Береговой загоризонтный радиолокационный комплекс поверхностной волны «Подсолнух» способен в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и классифицировать до 300 морских и 100 воздушных объектов, определяя их координаты и параметры движения.

Фото: arms-expo.ru

Зона контроля воздушной обстановки этих РЛС — 450 км по дальности, надводной обстановки — до 300 км.

В ближайшее время несколько РЛС ЗГО типа «Контейнер» (в различных модификациях) будут развернуты на Дальнем Востоке, в Сибири и на Балтике, а РЛС ЗГО «Подсолнух» — на Кольском полуострове, в Севастополе и в Балтийске Калининградской области.