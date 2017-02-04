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В Бресте автобус врезался в милицейский автомобиль

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  • 4.02.2017, 8:17
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Фото: gaibrest.by

Рейсовый автобус врезался в служебный автомобиль милиции, который стоял на светофоре.

Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 18.30 в микрорайоне Вулька. За рулем автобуса был 30-летний житель Бреста. Автобус врезался в милицейскую "Шкоду", которая остановилась на светофоре.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса.

Пострадавших при происшествии не было. Автомобиль и автобус получили механические повреждения.

Фото: gaibrest.by

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