В Бресте автобус врезался в милицейский автомобиль

В Бресте автобус врезался в милицейский автомобиль5
- 4.02.2017, 8:17
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Рейсовый автобус врезался в служебный автомобиль милиции, который стоял на светофоре.
Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 18.30 в микрорайоне Вулька. За рулем автобуса был 30-летний житель Бреста. Автобус врезался в милицейскую "Шкоду", которая остановилась на светофоре.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса.
Пострадавших при происшествии не было. Автомобиль и автобус получили механические повреждения.