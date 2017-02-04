закрыть
4 февраля 2017, суббота, 13:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Танцующий Винни-Пух покорил соцсети

3
  • 4.02.2017, 8:43
  • 14,526

Анимация с изображением танцующего диснеевского медвежонка Винни-Пуха стала хитом.

В Twitter появились сотни вариаций танца известного персонажа.

"Я не могу остановиться. Видео с танцующим Винни-Пухом развеселило меня этой ночью", — написала пользователь под ником georgina.

Появился специальный аккаунт WinnieDancing, владелец которого делает анимацию с музыкой по заказам пользователей соцсети, сообщает РИА Новости.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»