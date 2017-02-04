Танцующий Винни-Пух покорил соцсети

Танцующий Винни-Пух покорил соцсети3
- 4.02.2017, 8:43
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Анимация с изображением танцующего диснеевского медвежонка Винни-Пуха стала хитом.
В Twitter появились сотни вариаций танца известного персонажа.
"Я не могу остановиться. Видео с танцующим Винни-Пухом развеселило меня этой ночью", — написала пользователь под ником georgina.
Darude - Sandstorm pic.twitter.com/0F84RMooBu— Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 30 января 2017 г.
Появился специальный аккаунт WinnieDancing, владелец которого делает анимацию с музыкой по заказам пользователей соцсети, сообщает РИА Новости.
Justin Timberlake - SexyBack pic.twitter.com/AYtAAcYcf9— Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 31 января 2017 г.
Law & Order Theme Song pic.twitter.com/F8TgyVJiQW— Winnie Dancing To (@WinnieDancing) 31 января 2017 г.