Танцующий Винни-Пух покорил соцсети 3 4.02.2017, 8:43

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Анимация с изображением танцующего диснеевского медвежонка Винни-Пуха стала хитом.

В Twitter появились сотни вариаций танца известного персонажа.

"Я не могу остановиться. Видео с танцующим Винни-Пухом развеселило меня этой ночью", — написала пользователь под ником georgina.

Появился специальный аккаунт WinnieDancing, владелец которого делает анимацию с музыкой по заказам пользователей соцсети, сообщает РИА Новости.