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РБК: Из-за чего Лукашенко ссорится с Россией

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  • 4.02.2017, 9:18
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Александр Лукашенко в пятницу жестко раскритиковал шаги Москвы в области двусторонних отношений.

РБК напоминает подоплеку событий, вызвавших недовольство белорусского диктатора.

Лукашенко на своей большой пресс-конференции выступил с рядом критических высказываний в адрес России. Он обвинил Москву в нарушении международных договоренностей в связи с восстановлением пограничных зон, поручил завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству», а также заявил, что Беларусь может обойтись без российской нефти. По словам белорусского лидера, обострение в двусторонних отношениях произошло, из-за того что «у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад».

Почему Россия укрепляет границу с Беларусью?

1 февраля на интернет-портале правовой информации были опубликованы три приказа директора ФСБ Александра Бортникова об установлении пограничной зоны на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В этих зонах появятся пункты въезда и предупреждающие знаки.

Таких зон между странами не было с 1995 года, когда Россия и Беларусь объединились в Союзное государство. Они появляются для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», указано в документах. Инициатива ФСБ — это превентивная мера против возможных пересечений границы гражданами третьих стран, пояснил журналистам 2 февраля посол России в Беларуси Александр Суриков. Россию, по его словам, насторожило решение Лукашенко о введении безвизового режима для граждан 80 стран.

О решении Лукашенко сделать это для тех, кто прилетит в Беларусь с туристическими целями на срок до пяти дней через минский аэропорт, стало известно 9 января этого года. При этом приказ Бортникова был подписан 29 декабря прошлого года. Первый зампред думского комитета по СНГ Константин Затулин («Единая Россия») сказал РБК, что решение ФСБ полностью оправданно: «А на что рассчитывал Лукашенко, разрешая безвизовый въезд в свою страну? Чтобы лица, пребывание которых в России нежелательно, могли просто пересечь границу на автомобиле?» Глава думского комитета по делам СНГ коммунист Леонид Калашников также связал возобновление пограничных проверок с национальной безопасностью.

3 февраля пресс-служба Кремля уверила, что режим пограничной зоны коснется только граждан третьих стран, а для граждан России и Беларуси ничего не изменится. При этом в комментарии подчеркивается, что инициатива ФСБ «не новация», так как в сентябре 2014 года Лукашенко сам указал установить приграничные зоны со стороны Беларуси.

Бывший руководитель ФМС Вячеслав Поставник указывал на то, что в пограничной зоне проверка документов может быть тотальной, таким образом, гражданам cоюзного государства, возможно, придется показывать документы при пересечении границы. До сих пор этого не требовалось.

Проблемы с пересечением российско-белорусской границы начались в 2014 году после введения Россией ограничений на ввоз импортных продуктов. Поскольку Минск отказался принять аналогичные меры, поставка запрещенной продукции в Россию через Беларусь стала выгодным бизнесом.

В ноябре того года Россия ужесточила пограничный контроль — все грузовики, включая транзитные, стали проверять на российских КПП даже после проверок белорусскими таможенниками. До этого грузовики досматривались только на внешней границе cоюзного государства.

В конце 2016 года проблемы возникли у граждан третьих стран: в сентябре автобус с австрийскими туристами не пустили из Беларуси в Россию через КПП на трассе М1, им пришлось ехать в объезд, писал «Коммерсантъ». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в конце года говорила, что на протяжении многих лет иностранцы свободно пересекали границу, не проходя паспортный контроль, но ситуация в мире кардинально изменилась. Теперь иностранцы могут въезжать в Россию только через специализированные пункты пропуска, указывала Захарова.

За что Александр Лукашенко хочет посадить Сергея Данкверта?

Публичный конфликт между белорусским правителем и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом начался в конце 2016 года. В интервью РБК российский чиновник рассказал, что белорусские поставщики продуктов, к качеству которых у ведомства Данкверта регулярно возникают вопросы, ведут себя «недобросовестно» и «хотят воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, с Украины». Спустя несколько дней Александр Лукашенко публично дал оценку такому заявлению. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», — заявил он на декабрьском совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

3 февраля Александр Лукашенко заявил, что Россельхознадзор наносит ущерб Беларуси, препятствуя ввозу белорусского продовольствия в Россию. В этот же день РБК сообщил, что с 6 февраля Россельхознадзор останавливает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси.

Как меняются отношения Беларуси с Западом?

«Обострение [в отношениях] происходит, потому что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад <…> Это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин», — сказал в пятницу Лукашенко.

Впервые санкции в отношении Беларуси за нарушения прав человека и демократических процедур ЕС ввел в 1998 году, тогда визовые ограничения были введены в отношении 131 белорусского официального лица, включая Лукашенко. Но в последние годы Беларусь медленно дрейфовала в сторону Евросоюза. В 2015 году Александр Лукашенко согласился помиловать политзаключенных. В феврале 2016 года ЕС отменил санкции в отношении диктатора, чиновников и компаний.

Экономический эффект снятие санкций пока не дало, сообщил в пятницу Лукашенко. Не удалось пока окончательно согласовать и кредит Международного валютного фонда.

При этом в начале года Минск договорился с Брюсселем о строительстве центров для приема мигрантов, в том числе пытающихся попасть из России в Польшу через Брест. Еврокомиссия выделит на строительство центров €7 млн.

Укреплению позиции Беларуси на международной арене способствовал конфликт в Донбассе. Хотя официальный Минск не признал вхождение Крыма в состав России, белорусская столица стала основной переговорной площадкой международной контактной группы по Украине. В 2014 году в столицу Беларуси для переговоров с президентами России и Украины впервые приехали высшее руководство Евросоюза, а в феврале 2015 года — президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель. И хотя Лукашенко в переговорах по Украине не участвовал, на правах хозяина площадки приветствовал гостей.

«Ну я не последний уже [диктатор Европы]. Вы только что сказали, что есть диктаторы еще похуже меня. Нет? Я уже меньшее зло?» — иронизировал президент Беларуси в интервью Bloomberg в марте 2015 года.

Что сейчас происходит с белорусской экономикой?

Экономика Беларуси пребывает в затяжной рецессии: по оценкам Белстата, в 2015 году ВВП республики снизился на 3,8%, в 2016 году — на 2,6% и в текущем году рост не гарантирован, написали в январском обзоре эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Беларусь — единственная страна СНГ, чья экономика в 2017 году сократится, считают аналитики Moody’s Investors Service.

Ситуация с рецессией в стране «зависла», и влияют на нее не только внешняя конъюнктура и цены на нефть или хлористый калий (на удобрения приходится 12% белорусского экспорта. — РБК), говорит Дмитрий Крук, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC, совместный проект Стокгольмского института переходных экономик и Экономического образовательного и исследовательского консорциума). По его оценке, главным фактором кризиса в прошлом году стало «структурное сжатие»: многие белорусские предприятия в нынешних условиях неконкурентоспособны, из-за чего им приходится не просто ограничивать выпуск, но и вовсе прекращать работу. Расти экономика начнет, только если улучшение внешней ситуации «пересилит» «структурное сжатие», считает Крук. Правительство Беларуси настроено гораздо оптимистичнее — прогнозирует рост ВВП на 1,7% в 2017 году, говорил минувшей осенью премьер-министр Андрей Кобяков.

Неразрешенность нефтегазового спора с Россией переносит в зону риска белорусскую торговлю, кредитование, транзит и социальную стабильность в целом, считают эксперты ВШЭ. Оценить, как она скажется на выпуске предприятий, сложно, указывает Крук, однако, по его оценке, масштабное сокращение поставок нефти из России может привести к урезанию внутренних поставок в других отраслях, которые определяются «директивным» образом, а также к уменьшению льгот. Что касается торговли, то ситуация в ней из-за спора с Россией ухудшится, но «не кардинально», масштабной угрозы для финансовой стабильности здесь нет, говорит эксперт.

Бюджет страны при этом остается профицитным — в 2016 году превышение доходов над расходами составило 1% ВВП (данные белорусского Минфина). «Профицит полностью будет направлен на погашение государственного долга и исполнение гарантий правительства», — говорил замминистра финансов Юрий Селиверстов. Достичь положительного бюджетного сальдо Беларуси помогло улучшение макроэкономических и, как следствие, бюджетных параметров в конце прошлого года, отметили в обзоре от 2 февраля 2017 года аналитики Sberbank CIB. Они связывают это с ослаблением белорусского рубля к российскому, которое «способствовало активизации торговли между двумя странами и значительному росту показателей экспортно ориентированных отраслей [Беларуси], таких как пищевая промышленность». Белорусский рубль за последний год (к 3 февраля 2017 года) подешевел к российскому на 15%, следует из данных Банка России.

По прогнозу Sberbank CIB, ослабление белорусской валюты к российской продолжится и это поможет бюджету, который страдает из-за сокращения доходов от экспортных пошлин. По официальному плану, профицит бюджета в 2017 году должен составить 1,5% ВВП, прогноз аналитиков Sberbank CIB — 0,8%.

Бюджетный профицит в Беларуси отражает не избыток доходов, а необходимость жестко экономить на расходах, чтобы копить финансовые резервы в условиях высокой стоимости обслуживания внешнего долга. Так, в январе—сентябре 2016 года правительство выплатило около $2 млрд внешних долгов и почти треть этих выплат было профинансировано за счет профицита бюджета, говорится в обзоре Всемирного банка по белорусской экономике за декабрь 2016-го.

Положительное сальдо бюджета «достигается такими операциями, как директивное кредитование через банки или бюджет, а также операции Нацбанка», пишут экономисты из ВШЭ. «В отсутствие значительного внешнего финансирования эти операции не смогут продолжаться из-за их конечного влияния на дефицит бюджета или дефицит платежного баланса», — говорится в их обзоре.

Пошлины на нефтепродукты, которые зачисляются в белорусский бюджет по соглашению с Россией, хотя и считаются доходами, но сразу направляются на погашение внешнего долга, поэтому «по экономической сути» профицита нет — это, «грубо говоря, ноль», говорит Крук. На появление профицита, по его словам, влияет и «неявное бюджетное правило», предусматривающее урезание капитальных расходов — за последние пять лет они сократились с 8 до 3–4% ВВП.

В Беларуси высокая инфляция: по итогам 2016 года цены выросли на 10,6% (годом ранее было 12%). Нацбанк Беларуси ставит своей целью снижение индекса потребительских цен до однозначной величины (9%). Регулятор декларирует «нейтральную» денежную кредитную политику, предупреждая как о рисках при ее смягчении (девальвация), так и при излишней жесткости (торможение деловой инициативы и роста экономики). Сейчас размер ставки рефинансирования в стране составляет 17%, но при условии «замедления инфляционных процессов и обеспечения стабильности платежного баланса» Нацбанк готов сократить ставку до 14–16%.

Как на выпады президента Беларуси отреагирует Россия?

Кремлевская пресс-служба, с одной стороны, подчеркнула, что в Москве придают большое значение развитию cоюзного государства России и Беларуси, с другой — напомнила, что Россия продолжает оказывать масштабную экономическую и политическую помощь Минску. В администрации президента заявили, что с 2011 по 2015 год белорусским партнерам беспошлинно поставлялось от 18 млн до 23 млн т нефти ежегодно, из-за чего российский бюджет недополучил $22,3 млрд. Кроме того, по линии Евразийского фонда стабилизации и развития белорусам предоставили кредитов на $2,5 млрд.

В Совфеде и Думе настороженно отнеслись к выпадам Лукашенко, но сошлись в том, что Кремль не предпримет резких ответных шагов.

Источник РБК в Совфеде надеется, что Россию и Беларусь не ждет резкое ухудшение отношений: «Думаю, что мы этого не допустим».

Как сказал РБК депутат Затулин, «испытательный период» в российско-белорусских отношениях начался в 2014 году, когда Россия оказалась под санкциями, а белорусское руководство решило, что можно усилить давление на Россию, «выбивая тем самым себе преференции в экономическом плане». Парламентарий напомнил, что Лукашенко не признал присоединения Крыма и публично заявлял «об угрозах русского мира». Впрочем, полагает депутат, таким образом понравиться западным партнерам белорусскому лидеру не удастся: «На Западе он мил никогда не будет».

Депутат Калашников также не видит угрозы для cоюзного государства России и Беларуси в словах Лукашенко, поскольку тот «прекрасно понимает, какие это может повлечь последствия». Калашников сказал, что в двух странах все равно живут «братские народы, но ведь и между братьями бывают споры, ссоры». Беларусь «завязана на отношения с Москвой очень глубоко», согласился Затулин.

Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, говорит, что никакого конфликта Лукашенко с Кремлем нет, а «есть ежегодная доза острых заявлений от Александра Григорьевича, которая обычно предшествует переговорам по поводу стоимости нефти и газа для Беларуси». По его словам, выступления Лукашенко — «стандартный ход»: «Он возбуждает российскую общественность, после чего приезжает в Россию и выбивает удовлетворяющие его цены на энергоносители, а также очередную реструктуризацию долгов».

Когда и почему ухудшались отношения Москвы и Минска

Торговый конфликт между Россией и Беларусью разразился в 2006 году, когда стало известно, что под видом белорусского сахара из свеклы в Россию завозили тростниковый из Латинской Америки. Сахар, произведенный в Беларуси из импортного сырца, должен был облагаться пошлиной в размере $340 за тонну. Россия ограничила ввоз этого продукта из Беларуси одним таможенным постом. В ответ на это Минск остановил импорт алкоголя и кондитерских изделий из России. В начале 2007 года торговые ограничения были сняты.

В январе 2007 года Россия ввела пошлину на продажу нефти, поставляемую в Беларусь. В ответ Минск ввел пошлину на транзит нефти из России, после чего Москва прекратила поставки. После телефонных переговоров президентов двух стран Беларусь отменила транзитные ограничения, согласившись с российскими условиями.

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко 6 июня 2009 года заявил о вводе запрета на ввоз в страну сотен наименований молочной продукции, объяснив этот шаг невыполнением белорусской стороной технического регламента по молочной продукции. Минск ответил на запрет усилением таможенного контроля. Поставки белорусского молока в Россию возобновились лишь во второй половине июня после переговоров.

В июне 2010 года Россия сократила поставки газа в Беларусь из-за задолженности. Беларусь погасила долг за счет предоставленного Азербайджаном кредита.

В сентябре 2015 года Владимир Путин поручил подписать соглашение о создании российской авиабазы на территории Беларуси. В ответ Александр Лукашенко заявил, что эта тема не обсуждалась. Позднее Лукашенко смягчил свою позицию и пообещал обсудить вопрос о создании авиабазы с главой российского государства. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Лукашенко и Путин обсудили эту тему в октябре 2015 года. В апреле 2016 года глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что вопрос на данный момент закрыт.

В мае 2016 года между Беларусью и Россией возникли противоречия из-за несвоевременной и неполной оплаты за газ, поставленный в Беларусь. В июне 2016 года президенты двух стран поручили главам энергетических ведомств решить спор о цене на газ. 10 октября Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь урегулировали вопрос. Несмотря на это, к январю 2017 года задолженность за поставленный газ дост игла $550 млн. При этом в августе 2016 года Россия сократила поставки нефти в Беларусь, после чего официальный Минск увеличил тариф на транзит российской нефти (на 20,5% в среднем).


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