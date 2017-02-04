Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма 2 4.02.2017, 9:31

6,383

Джеймс Мэттис

Фото: EPA/KIM MIN-HEE/POOL

Вместе с тем глава Пентагона не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке.

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой, сообщает ТАСС.

"Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана", - сказал глава Пентагона.

Вместе с тем Мэттис добавил, что "не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана".

США в пятницу расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС). Иран в свою очередь пригрозил принять ответные меры.