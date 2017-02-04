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В понедельник в Беларуси будет до -18°С

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  • 4.02.2017, 9:34
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Зима возвращается с морозами.

Сегодня погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-востоку республики пройдет снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха максимальная днем -1..-7°С. Атмосферное давление существенно не изменится, передает БелаПАН.

В воскресенье, 5 февраля, погоду будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем преимущественно по южной половине страны скажется влияние атмосферного фронта. Ночью по юго-западу, днем преимущественно по южной половине страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах будет отмечаться слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, по северо-востоку при прояснениях до -13°С, максимальная днем -1..-8°С.

Новая рабочая неделя начнется в похолодания. Беларусь будет находиться на периферии холодного антициклона с центром над Карелией, лишь на юго-западе страны сохранится влияние фронтального раздела. Преимущественно по юго-западу республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -6..-13°С, по юго-западу Брестской области -4..-5°С, в северо-восточных районах она понизится до -14..-15°С, ночью при прояснениях до -18°С.


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