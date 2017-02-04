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Мирко Иванич: В Беларуси все бьются, рубятся

  • 4.02.2017, 9:46
  • 7,107
Мирко Иванич
Фото: fcbate.by

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич рассказал о подготовке к новому сезону.

Об этом пишет официальный сайт БАТЭ.

- Какое впечатление сложилось о силе чемпионата Беларуси?

– Столкнулся с тем, что и предполагал. Знал о лидерском статусе БАТЭ, который очень долго удерживает титул, о других командах с амбициями – «Шахтере», минском «Динамо». В принципе все оправдалось. Борисов снова уверенно взял золото, хотя это было нелегко. Соперники настраиваются на поединки с чемпионом по-особенному, и легко три очка никто не отдаст.

Считаю, уровни чемпионатов Беларуси и Сербии примерно равны. Но есть большое отличие. На моей родине футбол не такой силовой, а более техничный. В Беларуси все бьются, рубятся – было непривычно.

- Какие-то стадионы у нас, помимо «Борисов-Арены», для себя выделил?

– Неплохой в Бресте. Есть и не самые приспособленные для того, чтобы демонстрировать хороший футбол, но называть не стану. Вообще же в среднем в Сербии стадионы получше. Хотя с «Борисов-Ареной» ни один не сравнится. БАТЭ выступает на по-настоящему европейском. Топ-класс. У тех же «Партизана» и «Црвены Звезды» стадионы повместительнее, но не столь впечатляют с точки зрения внешнего вида, интерьера, духа современности.

- Каким выдался сезон-2016 лично для тебя?

– Он получился нестабильным. Прямо скажем, неудачным. Ожидания и реальность прилично разошлись. Знаю, что могу играть намного лучше, приносить команде куда больше пользы. Но на определенном этапе что-то пошло не так.

Честно, размышлял над тем, почему все сложилось так, а не иначе. Но одного конкретного ответа нет. Как всегда, совокупность каких-то факторов. Например, перед стартом БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов у меня случилась травма. Видимо, последующий спад на том отрезке был связан и с данным обстоятельством.

- Твой летний спад совпал с неудачным выступлением «желто-синих» в еврокубках...

– Вылет БАТЭ из Лиги чемпионов – самое печальное событие в моей футбольной карьере. Естественно, когда я переходил в Борисов, рассчитывал на участие в групповом раунде главного еврокубка. Хотелось пережить то, о чем мечтал с детства, услышать этот волшебный гимн. Надеюсь, в нынешнем году получится, – сказал Иванич.


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