Варшава – одна из самых безопасных европейских столиц 1 4.02.2017, 9:54

11,793

Столица Польши является более безопасным городом, чем, например, Берлин.

Варшава – одна из самых безопасных европейских столиц. Об этом сообщил мазовецкий воевода, подводя итоги 2016 года.

Яцек Сипера после встречи с главами служб безопасности Мазовецкого воеводства отметил, что исходя из статистики преступлений, столица Польши является более безопасным городом, чем, например, Берлин, передает «Радио Польша».

Воевода подчеркнул, что речь идет о сравнении статистик большинства серьезных преступлений с учетом количества жителей городов.

Яцек Сипера также заявил о намерении углубить интеграцию между службами безопасности. Речь идет о стандартизации систем и соответствующих процедур в работе национальной и муниципальной полиции, а также пожарной службы, что поможет наладить их более тесное сотрудничество.