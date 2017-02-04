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Варшава – одна из самых безопасных европейских столиц

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  • 4.02.2017, 9:54
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Столица Польши является более безопасным городом, чем, например, Берлин.

Варшава – одна из самых безопасных европейских столиц. Об этом сообщил мазовецкий воевода, подводя итоги 2016 года.

Яцек Сипера после встречи с главами служб безопасности Мазовецкого воеводства отметил, что исходя из статистики преступлений, столица Польши является более безопасным городом, чем, например, Берлин, передает «Радио Польша».

Воевода подчеркнул, что речь идет о сравнении статистик большинства серьезных преступлений с учетом количества жителей городов.

Яцек Сипера также заявил о намерении углубить интеграцию между службами безопасности. Речь идет о стандартизации систем и соответствующих процедур в работе национальной и муниципальной полиции, а также пожарной службы, что поможет наладить их более тесное сотрудничество.


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