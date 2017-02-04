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«Одурел совсем!»

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  • 4.02.2017, 10:31
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Декрет № 3 «о тунеядцах» стал той последней каплей, которая всколыхнула всю Беларусь.

Подписи собирают не только активисты, но и обычные граждане – они приходят, берут подписные листы и приносят сотни подписей.

Виктор Бугаев, волонтер из Дубровно Витебской области, собрал за 2 дня больше 100 подписей за отмену этого декрета.

«Подписываются все. Просто все – люди всех возрастов и занятий, - делится он впечатлениями с сайтом ucpb.org. – Люди высказывают крайнее недовольство. Говорят: власть обнаглела! Совесть надо иметь!

Вообще, большей частью нецензурно высказываются. Прямо так и говорят: «Вообще одурел! Это ж надо – себе 17-тую резиденцию построил, а с нас деньги, как с батраков, требует!»

Чиновники – и те осуждают. Подписываются все – рабочие, пенсионеры. Целыми деревнями подписываются».

Напомним, что 17 февраля, в 18-00 на Октябрьской площади в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов.


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