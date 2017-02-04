В РФ случайно опубликовали текст задания для интернет-троллей

В РФ случайно опубликовали текст задания для интернет-троллей5
- 4.02.2017, 10:47
Московский депутат обнаружил пользователей, которые случайно признались, что их комментарий проплачен.
Местный депутат от района Северное Измайлово в Москве Дмитрий Барановский рассказал в своем блоге о пользователях, которые случайно попались на написании проплаченных комментариев.
По словам депутата, в определенный момент к его посту о коррупции в правительстве Москвы "резко посыпались комментарии" якобы от жителей района.
"Все поддерживают стройку жилых домов (там, кстати, вырублено 504 дерева). Ну вот, думаю, налетели проплаченные мэрией блогеры... Я открываю пост и читаю комментарии. Да смотрите сами: