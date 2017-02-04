закрыть
4 февраля 2017, суббота, 13:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В РФ случайно опубликовали текст задания для интернет-троллей

5
  • 4.02.2017, 10:47

Московский депутат обнаружил пользователей, которые случайно признались, что их комментарий проплачен.

Местный депутат от района Северное Измайлово в Москве Дмитрий Барановский рассказал в своем блоге о пользователях, которые случайно попались на написании проплаченных комментариев.

По словам депутата, в определенный момент к его посту о коррупции в правительстве Москвы "резко посыпались комментарии" якобы от жителей района.

"Все поддерживают стройку жилых домов (там, кстати, вырублено 504 дерева). Ну вот, думаю, налетели проплаченные мэрией блогеры... Я открываю пост и читаю комментарии. Да смотрите сами:

Скриншот: sev-izm.livejournal.com

Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»