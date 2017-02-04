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Sueddeutsche Zeitung: Евросоюз хочет перекрыть миграционный маршрут через Беларусь

  • 4.02.2017, 10:54
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В Брюсселе в последнее время все чаще с тревогой смотрят в сторону востока.

"Там Еврокомиссия регистрирует хотя пока и небольшой, но постоянно растущий поток беженцев, желающих попасть в Евросоюз через Беларусь", - пишет обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Даниэль Брэсслер. Как утверждают в Еврокомиссии, речь идет "исключительно о молодых людях из Грузии, российских северокавказских республик Чечня и Дагестан, а также о выходцах из Вьетнама и Сирии".

По оценкам Еврокомиссии, "открытыми воротами в ЕС" можно назвать границу между Беларусью и Литвой. В Брюсселе полагают, что "ее также надо закрыть, чтобы закрытие южных маршрутов также дало результат".

"Для того чтобы это сработало, ЕС поможет Беларуси решить проблемы нежеланных мигрантов. В частности, из бюджета ЕС будет выделено 7 млн евро на строительство временных центров размещения мигрантов", - рассказывает автор. Ранее, как говорится в статье, примерно 50% беженцев содержались в тюрьмах вместе с обычными преступниками. В новых центрах, в свою очередь, будут размещаться по 30-50 человек, причем женщины будут жить отдельно от мужчин.

Внешнеполитическая служба ЕС отвергает критику со стороны европейских депутатов и белорусской оппозиции. "ЕС не финансирует какие-либо закрытые места заключения и не будет делать этого и впредь", - заявили там. Евросоюз уже давно заинтересован в сближении с одним из самых "сложных" своих партнеров, в этом же заинтересованы и в Минске. "Тем не менее, Беларусь не заинтересована в ассоциации с ЕС по примеру Украины. (...) Куда важнее для нее иные программы ЕС. К примеру, Лукашенко осознал свою зависимость от России и хочет развивать торговлю с ЕС".

"Что-то вроде миграционного пакта между Беларусью и ЕС должно сблизить их друг с другом", - заключает Брэсслер, напоминая о том, что только недавно Минск заявил о планах разрешить безвизовые поездки в страну для граждан десятков государств, в том числе и стран ЕС. По всей видимости, белорусская сторона надеется на то, что белорусы также смогут в будущем попасть под визовую либерализацию и ездить в Европу в упрощенном режиме.


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