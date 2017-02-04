В Бельгии сварили первое в мире полностью безалкогольное пиво 6 4.02.2017, 10:56

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Его вкусовые качества не уступают оригинальному пенному напитку.

Первое в мире полностью безалкогольное пиво произвели в Бельгии, славящейся своими пивоваренными традициями.

Как сообщила газета Soir, специалисты компании AB InBev в результате нескольких лет исследований запатентовали и внедрили инновационный метод пивоварения, который позволяет производить стопроцентно безалкогольное светлое пиво категории "пилс", чьи вкусовые качества не уступают оригинальному пенному напитку.

На сегодня процент алкоголя в так называемом "безалкогольном" пиве составляет от 0,5% до 1,2% и по вкусу оно отличается от оригинала, отмечают бельгийские пивовары, сообщает РИА Новости.

Бесплатная дегустация одного миллиона бутылок инновационной пивоваренной продукции будет проведена в бельгийских сетевых магазинах уже в ближайшие недели, пишет издание.

Бельгийцы гордятся тем, что в королевстве варят около 450 сортов марочного пива, многие из которых эксперты ежегодно признают лучшими в мире.

В Бельгии помимо традиционных "пилсов" пользуется спросом широкий ассортимент продукции, сваренной в аббатствах, а также монахами-траппистами, сорта уникального пива "гез", которое сбраживается на открытом воздухе благодаря деятельности микроорганизмов. Бельгийцы также любят и различные сорта фруктового пива, в первую очередь, знаменитый "крик" (вишневое), пиво-шампанское и даже "кофейное" пиво.

Примечательно, что каждый сорт бельгийского марочного пива имеет фирменный бокал.