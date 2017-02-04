Соло на нефтегазовой трубе 6 Наталья Макушина, «Немецкая волна»

4.02.2017, 11:12

Источник: caricatura.ru

Кризис в отношениях России и Беларуси затянулся в тугой узел.

Встреча Лукашенко с представителями СМИ и экспертами, прошедшая 3 февраля и анонсированная как "большой разговор президента без ограничений и запретных тем", показала, что политика официального Минска осталась неизменной. Даже если курс на улучшение отношений с Западом, как уверяет белорусский президент, будет продолжен, экономических преобразований не предвидится, отношение к бизнесу останется прежним - его можно только доить; а среднюю зарплату в 500 долларов белорусы получат, если будут хорошо работать.

Главной темой этого затянувшегося на 7 часов 20 минут непрерывного соло Лукашенко стали серьезные разногласия с Кремлем. Более года стороны не могут урегулировать нефтегазовый спор. По версии не видящего собственных просчетов белорусского руководителя, ущерб экономике наносят неравные условия в торговле и энергетической сфере в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так что кризис в отношениях Москвы и Минска не только не прекращается, но и затягивается в тугой узел.

Кто говорит от имени Кремля?

Интерес к теме обострившихся белорусско-российских отношений подогрела размещенная накануне "большого разговора" на сайте российского агентства "Регнум" статья с названием "Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ" и с подзаголовком "Кремль возражать не будет". Интернет гудел, обсуждая последствия возможного демарша Беларуси, не обратив внимания, что публикация анонимного автора со ссылкой на некий источник по сути походит на грозное напоминание о неприятных последствиях для Минска, если тот, по примеру Украины, "ступит на тропу экономической войны" с Москвой.

Подсчет взаимных убытков

Как выяснилось, на тропу войны Лукашенко ступать не намерен, но независимость страны оценил выше поставок российской нефти, пообещав покупать ее за пределами РФ. Было заметно, как осторожничал белорусский руководитель, перечисляя накопившиеся только за последний год свои претензии к Кремлю.

Среди них установление погранзоны с Беларусью со стороны РФ, и нежелание Москвы уступить братскому народу в цене на газ, и требование к белорусам вернуть накопившийся газовый долг в полмиллиарда долларов, и угроза сократить поставки нефти с 24 до 12 млн тонн, и "наплевательское отношение к белорусским министрам", которых часами держат за дверями московских кабинетов, и ущерб от действий главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, не пускающего белорусское продовольствие в Россию. В список российских грехов в изложении Лукашенко вошла также потеря Беларусью 15 миллиардов долларов из-за неравных условий интеграции с РФ.

Очень похоже, что вся эта устроенная Минском шумная пропагандистская акция с "большим разговором президента" на десяток телекамер затевалась с целью подготовки общественного мнения перед встречей глав Беларуси и России, которая должна пройти на следующей неделе. В случае провала переговоров виновником экономических проблем будет назначен Кремль.

Но там в ответ быстро подсчитали, что только за период с 2011 по 2015 годы Россия недополучила 22,3 млрд долларов на поставках нефти. Минску было выделено свыше 6 млрд долларов кредитов по различным траншам и еще более 2,5 млрд долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. А в соцсетях шутили: с такой кучей взаимных претензий цена на газ для Беларуси может подняться вдвое.

Чем закончится обмен ударами

Отношения союзников резко накалились после президентских выборов 2015 года, когда Лукашенко публично отказал Путину в размещении военной авиабазы, а Москва не уступила Минску в просьбе снизить стоимость газа. С тех пор стороны как в боксе обмениваются ударами, каждый из которых становится все более чувствительным.

В российских СМИ упрекают Беларусь за измену делу интеграции и разворот на Запад, а на главной странице сайта государтсвенного информагентства Белта практически исчезли упоминания о сотрудничестве с Россией в рамках ЕАЭС и Союзного государства.

В общем, картина двухсторонних отношений вырисовывается неприглядная. Как сказал Лукашенко: "Летели на одном крыле, а куда прилетели, вы знаете", забыв напомнить, что виновником выбора исключительно российского вектора является только он. Но Беларусь не спасет позднее прозрение ее руководителя, и на этот раз дело вряд ли закончится по принципу "милые бранятся, только тешатся".

Это самый затяжной и глубокий кризис за всю историю белорусско-российских отношений. Главной проблемой для белорусов становится не только недовольство Кремля попыткой Минска уйти из-под контроля и поиском помощи на Западе, но и непредсказуемость Путина после Крыма и начала войны за "русский мир" в Донбасе.

Наталья Макушина, «Немецкая волна»