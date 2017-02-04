Сигареты и алкоголь освободили от акцизов только в магазинах duty free 2 4.02.2017, 11:32

Отечественные сигареты и алкогольные напитки освобождаются от акцизов при продаже владельцам магазинов duty free в 2017 году.

В соответствие с указом №35 от 2 февраля, в этом году, как и в двух предыдущих, освобождаются от акцизов алкогольные напитки и табачные изделия белорусского производства, которые реализуются владельцам магазинов беспошлинной торговли для последующей продажи, пишет БелТА.

Как отмечается, документ принят для «совершенствования порядка функционирования магазинов беспошлинной торговли, увеличения объемов реализации в них отечественных товаров».

Указ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.