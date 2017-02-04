закрыть
4 февраля 2017, суббота, 13:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сигареты и алкоголь освободили от акцизов только в магазинах duty free

2
  • 4.02.2017, 11:32

Отечественные сигареты и алкогольные напитки освобождаются от акцизов при продаже владельцам магазинов duty free в 2017 году.

В соответствие с указом №35 от 2 февраля, в этом году, как и в двух предыдущих, освобождаются от акцизов алкогольные напитки и табачные изделия белорусского производства, которые реализуются владельцам магазинов беспошлинной торговли для последующей продажи, пишет БелТА.

Как отмечается, документ принят для «совершенствования порядка функционирования магазинов беспошлинной торговли, увеличения объемов реализации в них отечественных товаров».

Указ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»